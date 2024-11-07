El dólar se fortaleció a nivel mundial tras la victoria de Donald Trump; ¿cómo se comportó en Uruguay?

Redacción El País

La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. impulsó al dólar, al bitcoin, elevó la rentabilidad de la deuda estadounidense y propició récords en Wall Street, pero lastró el precio del oro y sembró dudas en las bolsas europeas, que cerraron con pérdidas generalizadas pese a la apertura alcista de Wall Street.

La bolsa de Madrid fue la más penalizada de la sesión entre los grandes parqués europeos, ya que retrocedió el 2,9 %. Milán perdió el 1,54 %; Fráncfort, el 1,13 %; París, el 0,51 % y Londres, el 0,07 %. El índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización de Europa, retrocedió el 1,43 %.

Medido contra una canasta de otras seis divisas de relevancia internacional el dólar registró su mayor subida diaria desde marzo de 2020.

Mientras tanto, el bitcoin saltó a un máximo histórico después de que Donald Trump fuera reelegido presidente y los republicanos ganaran el Senado, con buenos resultados también en la Cámara de Representantes.

Wall Street celebró la victoria electoral de Trump con récords en sus tres principales indicadores, y en el caso del Dow Jones, la subida del 3,57% marca además el mayor avance poselectoral en más de un siglo, según los analistas.

El tecnológico Nasdaq subió 2,95% a 18.983,47 unidades y el S&P 500 2,53% a 5.929,04 puntos.

Dólar. Foto: Archivo

Uruguay acompaña

A nivel local el dólar acompañó la tendencia mundial y este miércoles subió 0,49%. Cotizó a un valor promedio de $ 41,763, el mayor valor alcanzado desde el 16 de octubre cuando cotizó a un promedio de $ 41,876. En el mes, el dólar sube 0,274% y en el año aumenta 7,024%.

Ayer, la divisa osciló entre $ 41,740 y $ 41,800 y cerró en $ 41,750, valor que supera en 0,36% al cierre de la jornada anterior.

En las pantallas de Bevsa, se realizaron 77 operaciones por US$ 45 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 20 centésimos a la compra y diez centésimos a la venta (finalmente esta cotización se modificó luego de cuatro jornadas consecutivas sin cambios), cerrando en $ 40,55 y $ 42,95.

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, bajó siete unidades (8,3%) y cerró en 77 puntos básicos. Esta caída se da junto a una cotización a la baja de precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). En el mes, el riesgo país sube tres unidades (4,1%) mientras que en 2024 sube siete puntos básicos (10,0%).