El dólar volvió a bajar este jueves en el mercado uruguayo y se aleja de los $ 42

Redacción El País

El dólar cayó por segundo sesión día consecutivo este jueves, varió -0,53% y cotizó en un valor promedio de $ 41,690, que, a pesar de la baja, sigue siendo una de las cotizaciones más altas de las últimas semanas.

En setiembre, la moneda estadounidense sube 3,359% y en el año aumenta 6,837%.

La moneda osciló entre $ 41,550 y $ 41,900, cerrando en el menor valor, con una variación negativa de -0,95% respecto al cierre del miércoles.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó cuarenta centésimos tanto a la compra como a la venta y cerró en $ 40,35 y $ 42,75 respectivamente.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 74 transacciones por un monto equivalente a US$ 43 millones.

Reales Foto: Archivo El País

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar bajó -0,59% y cerró en 5,4412 reales. En setiembre baja -3,80% y en el año sube 12,39%.

En Argentina, el dólar oficial subió mínimamente 0,09% y cerró en 968,75 pesos argentinos. En el mes sube 1,67% y en el año 19,83%. El dólar blue cierra en 1.230 pesos argentinos.

El riesgo país medido a través del UBI que elabora República AFAP, baja nuevamente. En esta oportunidad disminuye tres unidades (-3,4%) y cerró en 85 puntos básicos. Esta caída es acompañada de una cotización al alza de los bonos uruguayos y mixta de los treasuries (Bonos norteamericanos). En el mes de setiembre el UBI sube 19 puntos básicos (28,8%) y en el año 15 (21,4%).