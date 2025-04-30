El dólar volvió a bajar en la plaza cambiaria local y retornó a la franja de los $ 42

Redacción El País

En la jornada de ayer el dólar bajó de nuevo, en esta oportunidad un -0,13% y cotizó a un promedio de $ 41,999, ubicándose otra vez en la barrera de los $ 42. Durante abril, la moneda estadounidense baja -0,30% y en lo que va de 2025, cae un -4,69%.

La divisa tuvo una variación de entre $ 41,930 y $ 42,050 y cerró en el menor valor, con una variación negativa de -0,24% con respecto al cierre del lunes.

A través de las pantallas de Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 42 operaciones por un monto total de US$ 21,30 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República Oriental del Uruguay (BROU), la moneda norteamericana bajó diez centésimos tanto a la compra como para la venta y cerró a $ 40,75 y $ 43,15 respectivamente.

Sede del Banco República. Foto: Archivo El País

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar cotizó a 5,6467 reales, un -0,38% menos que el valor del lunes. En el mes baja -1,66% y a lo largo de este año, lo hace -8,81%.

En Argentina, el dólar cotizó a 1.070,67 pesos argentinos, un 0,71% por encima del precio anterior. En el mes cae -0,30% y durante 2025 sube 3,70%. El dólar blue cotizó a 1.200 pesos argentinos.

El UBI (Uruguay Bond Index), publicado por República Afap que mide el riesgo país, bajó dos unidades (-2,02%) y cerró en 97 puntos básicos. Este cierre se da con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). Durante abril, el UBI sube dos puntos básicos (2,1%) y en 2025 tiene un alza de 18 puntos básicos (22,8%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 9,04%, por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (9,25%).

Emisión de deuda

El Gobierno Central amplió su Nota del Tesoro en pesos uruguayos con vencimiento en diciembre de 2026. En esta oportunidad el monto licitado fue de $ 1.500 millones (US$ 352,7 millones), y fue más que triplicado por la demanda ya que se propusieron $ 5.479,5 millones (US$ 130,4 millones). Finalmente, el monto adjudicado duplicó al licitado, $ 3.000 millones (US$ 71,4 millones) con un rendimiento de 9,53%.