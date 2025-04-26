El dólar en Uruguay sube por segundo día consecutivo y alcanza los $ 42, aunque cae en la semana

Redacción El País

El dólar en Uruguay subió ayer por segunda jornada consecutiva, esta vez 0,59%, y se negoció en promedio a $ 42,085. En la víspera, la moneda estadounidense cotizó entre $ 42,05 y $ 42,13, para finalizar en el mínimo, lo que implicó un alza de 0,43% sobre el cierre del jueves.

En la semana, la moneda estadounidense bajó 0,30% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo). Es la segunda semana consecutiva de caída.

En lo que va de abril el billete verde baja 0,01% y en lo que va de 2025 retrocede 4,5%.

Ayer, a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 72 operaciones por un total de US$ 39,2 millones, mientras que en la semana se hicieron 257 operaciones por un monto de US$ 139 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió ayer 10 centésimos a la compra y 20 centésimos para la venta, y cerró en $ 40,80 y $ 43,30 respectivamente. En la semana, “punta a punta”, la divisa estadounidense cayó 20 centésimos a la compra y 30 centésimos a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 0,19% y finalizó a 5,6846 reales. Durante abril baja 1% y en lo que va del año cae 8,20%.

En Argentina, el dólar oficial cayó 0,2% ayer y cerró a 1.074,17 pesos argentinos. En el mes está casi estable (apenas sube 0,03%) y en lo que va del año sube 4,09%. El dólar blue finalizó ayer a 1.210 esos argentinos.

Fachada del Banco Central de Argentina. Foto: AFP

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer dos unidades y cerró en 99 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza tanto de los bonos uruguayos y como de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense considerados libres de riesgo).

En la semana, el riesgo país bajó 12 unidades “punta a punta”. En cambio, en lo que va de abril sube cuatro puntos y en el año aumenta 20 unidades.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí por préstamos a un día) se operó en promedio en la semana en 9,12%, levemente por debajo del objetivo fijado por el Banco Central (9,25%).