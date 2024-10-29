El dólar sufre una fuerte caída y cotiza en su menor valor desde el 13 de setiembre

Redacción El País

El dólar tuvo una caída relevante este lunes de -1,38% y llegó a cotizar a un valor promedio de $ 40,984, menor valor alcanzado desde el 13 de setiembre pasado (cotizó a un promedio de 40,767). En octubre baja -1,575% y en el año sube 5,028%.

En la víspera, el dólar osciló entre $ 40,900 y $ 41,050 y cerró en el menor valor, con una variación de -1,01% respecto del cierre anterior.

Al público, en las pizarras del BROU, la moneda bajó 35 centésimos a la compra y 45 centésimos para la venta, cerrando en $ 39,85 y $ 42,25 .

A través de Bevsa, en la jornada de ayer se realizaron 56 transacciones por US$ 29,50 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar cerró en 5,6988 reales, apenas un 0,03% por encima de la jornada anterior. En el mes aumentó 4,60% y en el año sube 17,71%.

Banco Central del Uruguay Foto: Gianni Schiaffarino

En Argentina, el dólar oficial cerró en 988,83 pesos argentinos, un incremento mínimo de 0,05% respecto a la cotización anterior. En octubre sube 1,84% y en el año 22,31%. El dólar blue cerró en 1.220 pesos argentinos.

El riesgo país medido a través del UBI que elabora República AFAP, baja nueve unidades (10,6%) y alcanza los 76 puntos básicos. En octubre, el UBI baja ocho unidades (9,5%) y en el año acumula un incremento de seis puntos (8,6%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,23%, dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).