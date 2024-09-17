El dólar subió este lunes en la plaza local y vuelve a acercarse a la barrera de los $ 41

Redacción El País

Tras la baja del viernes, este lunes el dólar subió 0,46% y cotizó a un promedio de $ 40,956 que, aunque no sobrepasa la frontera de los $ 41 (como sucedió el 11 y 12 de setiembre) es uno de los valores más altos de los últimos meses.

La divisa osciló entre $ 40,750 y $ 41,050 y finalmente cerró en $ 40,990 valor 0,49% superior respecto al cierre anterior.

En el mes sube 1,54% y en el año lo hace 4,956%.

Al público en las pizarras del BROU, la divisa subió 25 centésimos a la compra y 15 centésimos para la venta cerrando en $ 39,80 y $ 42,20 respectivamente.

A través de Bevsa se realizaron 101 transacciones por un monto de US$ 51,90 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar bajó -0,92% y cerró en 5,5207 reales. En setiembre baja -2,40% y en el año sube 14,03%.

Dólares y pesos argentinos. Foto: Archivo El País

En Argentina, el dólar oficial subió apenas 0,03% y cerró en 962,08 pesos argentinos. En el mes el dólar sube 0,97% y en el año sube 19,00%. El dólar blue cerró en 1.216 pesos argentinos

El riesgo país medido a través del UBI que elabora República AFAP, sube dos unidades (2,2%) cierra en 91 puntos básicos. Este aumento se dio junto a una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y de los treasuries (Bonos Americanos). En setiembre el UBI sube 25 puntos básicos (37,9%) y en el año sube 21 puntos básicos (30,0%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,25%, dentro del valor objetivo fijado por el BCU (8,50%).