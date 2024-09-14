El dólar registró su tercera suba semanal consecutiva; en el año acumula un incremento de 4,472%.

Redacción El País

Luego de cinco días seguidos de aumento, el dólar bajó -0,74% este viernes cotizando a un promedio de ,767. A pesar de esta caída, el promedio semanal es positivo (1,043%), con lo que registró la tercera semana consecutiva de alza. En lo que va del mes sube 1,071% y en el año acumula un incremento de 4,472%.

En la víspera, la divisa osciló entre $ 40,740 y $ 40,850 y cerró en $40,790, -0,27% más bajo que el cierre del jueves.

A través de las pantallas de Bevsa en la semana se hicieron 397 operaciones por un monto de US$ 224 millones. Ayer hubo 95 transacciones operándose US$ 57,50 millones.

Al público, en las pizarras del BROU el dólar bajó 15 centésimos a la compra y cinco a la venta, cerrando en $ 39,55 y $ 42,05 respectivamente. En su comparación “punta a punta” (en relación a las cotizaciones del viernes anterior), las cotizaciones a la compra y a la venta subieron 45 centésimos, mientras que en año lo hicieron por 50 centésimos.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar bajó -1,48% y cerró en 5,5717 reales. En el mes baja -1,49% y en el año sube 15,09%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,22% y cerró en 961,75 pesos argentinos. En lo que va de setiembre aumentó 0,94% y en el año 18,95%. El dólar blue cotizó a 1.265 pesos argentinos.

Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Archivo/El País

El UBI, Uruguay Bond Index, publicado por República Afap, que mide el riesgo país cerró en 89 puntos básicos, sin variaciones con respecto a la jornada anterior. Esta situación es acompañada por una cotización al alza tanto de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos americanos). En la semana varía 14,1%, mientras que en el mes de setiembre aumentó 23 unidades (34,8%) y en el año el riesgo país se incrementa en 19 puntos básicos (27,1%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 8,37% , dentro del valor objetivo fijado por el