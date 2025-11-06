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El País Negocios Finanzas

El dólar se mantuvo estable este miércoles en el mercado cambiario doméstico

Al público en las pizarras del Banco República, el billete verde no presentó variaciones respecto a la jornada previa y cerró en $ 38,60 la compra y $ 41 la venta.

06/11/2025, 03:40
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Billetes de dólar.
Billetes de dólar.
Foto: Archivo

Redacción El País
Este miércoles el dólar interbancario se mantuvo prácticamente estable y cotizó en un valor promedio de $ 39,807. En la víspera la divisa varió entre $ 39,8 y $ 39,84 para cerrar finalmente en el mínimo.

El valor de cierre baja -0,03% respecto al de la sesión del martes. En lo que va de noviembre la moneda estadounidense sube levemente un 0,02% mientras que en el año retrocede -9,66%.

Al público en las pizarras del Banco República el dólar no presentó variaciones respecto a la jornada previa y cerró en $ 38,60 la compra y $ 41 la venta.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se hicieron 42 transacciones por US$ 20,1 millones.

Después de una racha de cuatro bajas consecutivas, el dólar aumentó en la plaza local; ¿cuánto cuesta?

Reales brasileños
Reales brasileños.
Foto: AFP

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar bajó -0,09% y cerró en 5,3798 reales. En el mes el dólar en Brasil baja levemente un -0,08%, y en el 2025 retrocede -13,12%.

En Argentina, el dólar oficial bajó -1,74% y cerró en 1.447,5 pesos argentinos. En el mes aumenta 0,31% y en el año 40,26%.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP bajó cuatro unidades (-5,8%) y cerró en 65 puntos básicos. Esta caída se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los bonos de EE.UU.. En el mes el riesgo país sube tres unidades (4,8%) y año retrocede -14 puntos básicos (-17,7%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,42%, por encima del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,25%).

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