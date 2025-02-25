El dólar registró su octava caída consecutiva en el mercado local y cotiza a su menor valor en tres meses

Redacción El País

El dólar retrocedió por octava jornada consecutiva en el mercado cambiario local, en esta instancia -0,36% y cotizó en un valor promedio de $ 42,690. Este precio es el mínimo en tres meses, el 22 de noviembre cotizaba en $ 42,60.

En la víspera la divisa osciló entre $ 42,65 y $ 42,80 para cerrar finalmente en $ 42,70. El valor de cierre cayó -0,16% respecto al cierre del viernes pasado.

En lo que va del mes el dólar baja -1% y en el año retrocede 3,12%.

A través de las pantallas de Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se hicieron 57 operaciones por US$ 28,8 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó cinco centésimos para la compra y 15 centésimos para la venta y cerró en $ 41,50 para la compra y $ 43,90 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar subió 0,41% y cerró en 5,7258 reales. En el mes el dólar en Brasil baja -1,79%. y en el año -7,53%.

En Argentina, el dólar oficial aumentó 0,01% y cotizó en 1.061 pesos argentinos. En febrero la suba es de 0,71% y en 2025 aumenta 2,81%. El dólar blue cotizó en 1.240 pesos argentinos.

Billetes de euros. Foto: Archivo El País

En Europa, el euro subió este lunes y superó el nivel de US$ 1,05 tras la victoria de los conservadores en las elecciones generales que se celebraron el domingo en Alemania, pero perdió posiciones después.

Los mercados de divisas todavía analizan los resultados de las elecciones federales en Alemania, en las que la Unión Cristianodemócrata (CDU) y su hermana bávara Unión Socialcristiana (CSU) ganaron y podrían gobernar en una gran coalición con los socialdemócratas. La confianza empresarial se estancó en Alemania en febrero y la inflación se situó en la zona del euro en el 2,7 % interanual en enero.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP subió dos unidades (2,2%) y cerró en 92 puntos básicos. Este aumento se dio con una cotización levemente al alza en el precio de los bonos uruguayos y al alza en el valor de los treasuries (bonos estadounidenses ). El riesgo país subió diez unidades (12,2%) en el mes y 13 puntos básicos (16,5%) en lo que va del año.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,5%, debajo del valor objetivo fijado por el BU (9%).