El dólar promedio baja en el mercado uruguayo y vuelve a cotizar por debajo de los $ 44

Redacción El País

El dólar promedio tuvo una baja de -0,16% este jueves y cotizó a $ 43,975. En lo que va de enero la moneda estadounidense ha venido oscilando alrededor de los $ 44,00 y en el mes baja -0,16%.

El dólar varió entre $ 43,950 y $ 44 y cerró en el menor valor, un -0,14% por debajo del cierre del día anterior.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se transaron US$ 14 millones en un total de 28 operaciones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó cinco centésimos tanto a la compra como a la venta y cerró en $ 42,75 y $ 45,15, respectivamente.

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, la moneda se mantuvo estable con una baja mínima de -0,09%, y cotizó a 6,0322 reales. En el mes la divisa baja -2,59%.

En Argentina, el dólar oficial cotizó a 1.042,25 pesos argentinos, apenas un 0,05% por encima del cierre anterior. Durante enero sube 0,99%. El dólar blue cerró a 1.235 pesos argentinos.

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, subió dos puntos básicos (2,4%) y en la víspera llegó a 87 unidades. Este aumento fue acompañado por una cotización al alza tanto de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos norteamericanos). Durante el mes de enero, el riesgo país sube ocho puntos básicos (10,1%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue de 8,75%, igualando al valor objetivo fijado por el BCU.