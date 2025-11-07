El dólar interbancario registró una leve baja este jueves, mientras que el precio al público no registró cambio

Redacción El País

Este jueves el dólar interbancario retrocedió un -0,08% y cotizó en un valor promedio de $ 39,774.

En la víspera, la divisa estadounidense osciló entre $ 39,7 y $ 39,8 para cerrar finalmente en $ 39,76. El valor de cierre bajó -0,10% respecto al del miércoles. En lo que va de noviembre el billete verde cae -0,06% y en el año -9,74%.

Al público en las pizarras del Banco República el dólar no presentó variaciones respecto al miércoles y cerró en $ 38,60 la compra y $ 41 la venta.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se hicieron 79 transacciones por US$ 40,5 millones.

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar bajó -0,65% y cerró en 5,3451 reales. En el mes el dólar en Brasil baja -0,73%, y en el 2025 retrocede -13,68%.

En Argentina, el dólar oficial se mantuvo estable y cerró en 1.447,5 pesos argentinos. En el mes aumenta 0,31% y el año 40,26%.

A nivel global, frente a una canasta de seis divisas internacionales, el índice dólar cayó a 99,718.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP subió cuatro unidades (6,2%) y cerró en 69 puntos básicos. Este aumento se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos estadounidenses). En el mes el riesgo país sube siete unidades (11,3%) y año retrocede diez puntos básicos (-12,7%).

La tasa de interés call (que se cobran los entre sí a un día) fue 8,29%, por encima del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,25%).