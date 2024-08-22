El dólar en Uruguay sube por segundo día consecutivo, al influjo de Brasil donde volvió a aumentar

Redacción El País

Por segundo día consecutivo el dólar subió en el mercado de cambios uruguayo. Ayer a nivel interbancario aumentó 0,19% y se negoció en promedio a$ 40,338. Este valor no logra superar el último máximo alcanzado de $ 40,395 (13 de agosto). La divisa estadounidense cotizó ayer entre $ 40,30 y $ 40,35, para finalizar en $ 40,33, un 0,2% más que la cotización del martes.

En lo que va de agosto el dólar sube 0,16%, y en el año aumenta 3,37%.

En las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron 33 transacciones y se negociaronun total de US$ 16,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió 10 centésimos tanto a la compra como a la venta y cerró en $ 39,15 y $ 41,55 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar subió ayer 0,29% y cerró en 5,4704 reales. En el mes baja 3,39% y en el año se incrementa 12,99%.

En Argentina, el dólar oficial tuvo una leve alaza de 0,05% ayer y finalizó en 945,33 pesos argentinos. En lo que va de agosto se incrementa 1,35% y en el año 16,93%. El dólar blue cotizó a 1.355 pesos argentinos.

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, se mantuvo ayer y cerró en 75 puntos básicos.

Esto se dio con una cotización levemente al alza de los bonos uruguayos y mixta de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense, considerados libres de riesgo). Durante agosto, el riesgo país baja 10 unidades y en 2024 sube cinco puntos básicos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 8,4%, prácticamente en el objetivo fijado por el Banco Central (8,5%).