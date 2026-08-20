El dólar en Uruguay sigue sin una tendencia clara y bajó, al igual que en Brasil su principal referencia

El dólar en Uruguay sigue sin una tendencia definida y ayer bajó 0,27%, luego de la suba que tuvo el martes, y se negoció en promedio en $ 40,209. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,19 y $ 40,25 para finalizar en $ 40,20. Esto es una caída de 0,32% respecto al cierre del martes.

En lo que va de agosto, la moneda estadounidense retrocede 0,16%, mientras aumenta 3% en el año.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se negociaron US$ 21,9 millones en 45 operaciones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 10 centésimos y cerró en $ 39 para la compra y en $ 41,40 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó 0,72% ayer y cerró en 5,1768 reales. En el mes de agosto se incrementa 1,8%, aunque en lo que va del año, el dólar en Brasil retrocede 6,1%.

Por su parte, en Argentina, el dólar oficial subió 0,2% ayer y finalizó en 1.497 pesos argentinos. En agosto se incrementa 0,6% y en lo que va de 2026 aumenta 2,6%.

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP subió ayer dos unidades y cerró en 66 puntos básicos. En agosto el riesgo país lleva un alza de ocho unidades, mientras que en 2026 está estable respecto al cierre de 2025.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, en el objetivo del Banco Central (BCU).

