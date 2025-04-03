El dólar aumentó por tercera jornada consecutiva: ¿a cuánto cerró en el mercado local?

Redacción El País

Por tercer día consecutivo el dólar cotizó al alza, subió 0,14% y alcanzó un valor promedio de $ 42,285. En el mes varía 0,375% y en lo que va de 2025 la moneda cae -4,042%.

La divisa estadounidense osciló entre $ 42,200 y $ 42,310 y finalmente cerró en $ 42,300. Supera en 0,14% a la cotización del miércoles.

A través de las pantallas de Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 55 operaciones por un monto de US$ 28,80 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay (BROU), el dólar subió cinco centésimos tanto a la compra como a la venta y cerró en $ 41,10 y $ 43,50 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar vuelve a bajar, en esta oportunidad un -0,22%, y cerró en 5,6923 reales. En el mes baja -0,87% y en el año -8,07%.

En Argentina, con motivo del feriado se mantiene la cotización anterior del dólar de 1.074,54 pesos argentinos. Durante 2025 viene subiendo 4,12%.

Dólares y euros. Foto: Getty Images

El UBI (Uruguay Bond Index), publicado por República Afap, que mide el riesgo país, aumentó tres unidades (3,2%) y cerró en 98 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja del precio de los bonos uruguayos y al alza en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). En el mes el UBI sube tres puntos básicos y en 2025 sube 19 puntos básicos (24,1%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 9,26%, por encima el valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (9,00%).