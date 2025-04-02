El dólar arrancó abril cotizando a la suba y encadenando dos aumentos seguidos, ¿cuál es su precio?

Redacción El País

El dólar comenzó abril con una suba de 0,24% y cotizó a un valor promedio de $ 42,226, encadenando dos subas seguidas. En lo que va de 2025, la divisa cae -4,176%.

En la víspera, la divisa estadounidense osciló entre $ 42,100 y $ 42,250 para cerrar finalmente en $ 42,240. El valor de cierre supera en 0,26% al del lunes.

A través de las pantallas de Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se hicieron 72 operaciones por un monto de US$ 37,00 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay (BROU), el dólar subió 15 centésimos tanto a la compra como a la venta y cerró en $ 41,05 y $ 43,45 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar bajó -0,65% y cerró en 5,7051 reales. En el año baja -7,87%.

Billetes de pesos argentinos. Foto: Canva

En Argentina, el dólar oficial subió 0,06% y cotizó a 1.074,54 pesos argentinos. En lo que va de 2025 sube 4,12%. El dólar Blue cerró en 1.315 pesos argentinos.

En Europa el Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en US$ 1,0788 dólares. El euro había superado los US$ 1,08 tras la publicación de la caída de la inflación de la zona del euro.

El UBI, Uruguay Bond Index, publicado por República Afap, que mide el riesgo país, se mantuvo igual a la jornada anterior y cerró en 95 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). En 2025, el riesgo país sube 16 puntos básicos (20,3%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 9,24%, por encima el valor objetivo fijado por el BCU (9,00%).