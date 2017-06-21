Compra de dólares del BCU supera los US$ 1.500 millones

En lo que va del año es 45% superior a las de todo el 2016.

La intervención directa e indirecta del Banco Central (BCU) en el mercado cambiario ya pasa los US$ 1.500 millones en lo que va del año, con una cotización del dólar que se ha mantenido entre $ 28 y $ 29.

En el Informe Económico-Financiero que acompaña el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, el gobierno señaló que "la autoridad monetaria ha intervenido en el mercado de cambios, a efectos de evitar fluctuaciones bruscas en la cotización del dólar, teniendo en consideración la mayor volatilidad que mostraron los mercados financieros internacionales en el último año".

Añadió que "en ese marco, en el último trimestre de 2016 (previamente no intervino) el BCU compró en forma directa unos US$ 700 millones, al tiempo que admitió la integración de Letras de Regulación Monetaria (LRM) en dólares por el equivalente a casi US$ 350 millones". Esas Letras son títulos en pesos que emite el BCU y al permitir pagarlos con dólares, evita que los inversores que quieren cambiar su portafolio (de moneda extranjera a moneda nacional) y los no residentes, pasen por el mercado de cambios.

De esa forma, no venden dólares para hacerse de pesos lo que presionaría la cotización del billete verde a la baja.

De hecho, el informe oficial recordó que "en lo que va de 2017, la cotización del dólar ha fluctuado entre los $ 28 y $ 29, ubicándose algunos días de la primera quincena de mayo ligeramente por debajo de $ 28".

"Asimismo, en dicho período las compras directas en el mercado totalizaron US$ 400 millones, mientras que la integración en dólares de LRM alcanzó a US$ 1.130 millones", agregó. Es decir, la intervención directa e indirecta alcanza ya a US$ 1.530 millones, 45% más que en todo 2016.

"A los efectos de la programación que respalda esta Rendición de Cuentas, se proyecta que el tipo de cambio evolucionará algo por encima de la inflación, lo que es consistente con un proceso de gradual recuperación de la competitividad del país respecto a sus principales socios comerciales", estimó el gobierno.

Ayer, el dólar interbancario fondo subió 0,1% respecto al viernes (el lunes fue feriado) y cotizó en promedio a $ 28,309. Así, acumula un aumento de 0,11% en lo que va del mes, y un descenso de 3,24% en lo que va del año. En las pizarras del Banco República la divisa subió un centésimo a la compra para finalizar en $ 27,9 y 11 centésimos a la venta a $ 28,75.

El dólar bajó 2,1% "punta a punta" durante 2016. Foto: AFP

INTERVENCIÓN CAMBIARIA