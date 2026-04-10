Así cerró el índice Dow Jones al final del día viernes 10 de abril de 2026

La cotización del índice Dow Jones para el final de la jornada del viernes 10 de abril de 2026 fue de 47.933,20 puntos, según los datos proporcionados por el Banco República (BROU).

El índice Dow Jones de este viernes demuestra una variación de -0,52% respecto a la del último cierre.

Por qué es relevante el índice Dow Jones

El Dow Jones es el principal índice de la Bolsa de Nueva York, que refleja los movimientos del mayor mercado bursátil del mundo.

Se calcula en base a los precios de las 30 corporaciones cotizadas más grandes de ese mercado, con excepción de transporte y servicios públicos.

El índice Dow Jones fue creado en 1896 y desde entonces ha reflejado la evolución de las sociedades anónimas con mayor capitalización bursátil. La única empresa que se ha mantenido desde su fundación es General Electric.

Para estimar el índice se suman los precios de las acciones de las empresas que lo componen y se divide el total entre un divisor variable establecido periódicamente.

La media está ponderada por el precio, lo que significa que cada empresa constituye una fracción del índice proporcional a su precio. Con un divisor común, los valores con precios más altos tienen más peso en el índice que los valores con precios más bajos, por lo que reciben la denominación de índice ponderado por precio.

En el Dow Jones, los inversores pueden invertir en algunas de las acciones que lo componen o directamente en el índice. En este caso, se puede hacer a través de futuros, fondos de inversión o fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) que se indexan al comportamiento del propio índice.

Una persona habla por teléfono frente a los paneles indicadores en la Bolsa de Valores. Foto: EFE

Los principios del índice Dow Jones

El primer cálculo del índice se realizó con las acciones de doce empresas diferentes del sector industrial. En 1916, el número de acciones aumentó a 20 y volvió a aumentar a 30 en 1928, cifra que mantiene en la actualidad. La media de su cotización comenzó en 40,94 puntos. Cruzó la marca de 1.000 en noviembre de 1972 y alcanzó los 10.000 puntos a fines de marzo de 1999.

Las empresas cotizantes han representado, en diferentes momentos de la historia, el perfil productivo de Estados Unidos. En los inicios, eran las empresas de algodón, azúcar, tabaco, caucho, ganaderas y energéticas, entre otras. En la actualidad, el mundo de las finanzas, las petroleras, tecnológicas y comunicaciones, la industria aeroespacial y el retail dominan el índice.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.