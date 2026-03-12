Así abre la cotización del dólar hoy jueves 12 de marzo de 2026 en pesos uruguayos

La cotización del dólar en pesos uruguayos comienza este jueves 12 de marzo de 2026 con un valor de $ 40,150 para el dólar interbancario, indica la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (Bevsa).

A la compra, el dólar pizarra está en $ 38,95 y a la venta, a $ 41,35, según informó el Banco República (BROU) al cierre del miércoles.

Al cierre de los mercados, el dólar pizarra se apreció frente al peso, con una suba de 0,257% en la compra y de 0,242% en la venta.

Por otro lado, el dólar eBROU, la cotización preferencial del BROU, figura en $ 39,45 a la compra y $ 40,85 a la venta.

Los valores cambiarán alrededor del mediodía, cuando abra el mercado cambiario de este jueves.

Evolución del dólar en Uruguay

El año 2025 fue el del debilitamiento del dólar a nivel mundial (es la peor caída desde 2017 para la moneda estadounidense) y Uruguay no fue la excepción. De hecho, en el mercado local la moneda estadounidense cayó 11,4% en 2025 “punta a punta” (al comparar el valor del último día de 2025 con el del fin de 2024) hasta quedar en un “piso” de $ 39.

Las medidas adoptadas por la administración de Donald Trump de imponer aranceles a la importación a varios países en el mundo fue uno de los factores que debilitó al dólar. A eso se sumó que la Reserva Federal (Fed, el banco central estadounidense) inició un ciclo de bajas en la tasa de interés de referencia (“el precio del dinero”) que también impulsó al billete verde hacia abajo.

En 2024, la moneda estadounidense había aumentado 12,93% “punta a punta”. Sin embargo, en 2025, la cotización del dólar interbancario en Uruguay, cayó $ 5,03 respecto al último día hábil de 2024.

Los factores que pueden influir en la cotización del dólar son los siguientes:

• Política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es quien imprime los dólares que circulan en el mundo

• Política monetaria del BCU: las disposiciones sobre tasas de interés y medidas para manejar la inflación pueden afectar la demanda y oferta de pesos uruguayos

• Evolución de los mercados internacionales: eventos geopolíticos, oscilaciones en los precios de commodities y cambios en las políticas económicas de otros países pueden condicionar en la cotización del dólar

• Indicadores económicos locales: el crecimiento económico, el nivel de inversión extranjera y el desempeño del sector exportador son algunos de los factores internos que pueden impactar en la cotización del dólar en Uruguay



Dólares estadounidenses. Foto: Pixabay.

¿Es recomendable el cambio a dólares?

Hay que tener en cuenta que la moneda que usamos habitualmente para realizar gastos es el peso uruguayo (más allá que algunos productos o servicios se comercian en dólares). Por tanto, lo recomendable es utilizar la moneda en la que se va a gastar.

En cualquier caso, para protegerse de la suba de precios, lo más recomendable es ahorrar en Unidades Indexadas (UI) ya que evolucionan según la inflación. Hay diferentes opciones para ahorrar/invertir en UI.

Recomendaciones para inversores

• Diversificar carteras: invertir en una variedad de activos, puede ayudar a mitigar el riesgo asociado a la volatilidad de las monedas

• Estar informado: mantenerse al tanto de las noticias económicas y políticas tanto a nivel local como internacional puede proveer información valiosa para tomar decisiones de inversión

• Consultar a expertos: para obtener asesoramiento personalizado, es recomendable buscar la opinión de asesores financieros regulados

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.