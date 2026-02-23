Viajes y turismo: un destino termal único con agua salada en Uruguay

Salinas del Almirón, con sus picinas de agua salada, se encuentra a 350 kilómetros de Montevideo. Fefo Bouvier

Salinas del Almirón es el único resort termal con agua salada en Uruguay, que ofrece una cordial bienvenida y calidad en el cuidado de todos los detalles para una confortable estadía.

Emerge en el resort el agua que brota del pozo termal con una importante salinidad y propiedades minerales que tienen reconocidos beneficios para la salud, las articulaciones, la piel y principalmente para el descanso y el relax.

“La gente llega de una manera y sale completamente renovada”, afirma Gabriel Umansky, gerente general del resort termal.

A 350 kilómetros de Montevideo y a menos de una hora de Paysandú y de Young, este destino turístico es perfecto para descansar, recargar energías y encontrarse con familiares o amigos. En su amplia y equipada sala de eventos, con capacidad de hasta 90 personas, se organizan actividades empresariales y sociales.

Vista de una de las 60 habitaciones del resort termal. Fefo Bouvier

Próximo a cumplir 10 años desde que abrió sus puertas, Salinas del Almirón ha renovado sus instalaciones y propuestas para captar a un turista exigente que cada vez más valora el encuentro con las bellezas naturales.

“El lugar ofrece la opción para el que quiere venir y recargar energías, descansar, quedarse en el hotel y no hacer nada, y para el que quiere salir a recorrer la zona, conocer y hacer actividades al aire libre”, comenta Umansky.

En la cercanía de Salinas del Almirón, los amantes del turismo aventura pueden recorrer los montes del Queguay, una de las reservas de fauna y flora más destacadas de Uruguay, donde hay varios caminos para hacer senderismo o practicar pesca deportiva. En la zona también se puede visitar el castillo Morató, que ahora está abierto al público.

Sala de eventos corporativos y sociales. Fefo Bouvier

El entretenimiento y la diversión para todos los gustos y todas las edades están asegurados en el resort, que tiene muchas áreas de recreación y actividades de animación en distintos espacios. “El que quiere participa de las actividades, y el que prefiere estar tranquilo siempre encuentra su espacio. Nuestro excelente equipo de animación está siempre pendiente de que cada uno disfrute a su manera”, indica Umansky.

Hay diversos espacios pensados especialmente para el descanso, el esparcimiento y el relax, que invitan a desconectar de las actividades cotidianas.

INVERSIÓN

Más de 250.000 dólares invirtió el resort en 2025 para la renovación completa de sus piscinas, además de la modernización de sus espacios, instalaciones y habitaciones.

Además de sauna y gimnasio, el resort cuenta con varias piscinas: una al aire libre con toboganes; otra in-out y una ubicada en el spa exclusivo para adultos. Asimismo, está equipado con estaciones de carga de batería para los vehículos eléctricos.

Salinas del Almirón cuenta con tarifas promocionales a partir de US$ 90 por persona en base doble, con desayuno, almuerzo y cena incluidos (sin bebidas). Hay paquetes especiales para grupos corporativos. Los socios de Club El País tienen 20% de descuento.