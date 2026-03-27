Uruguay como hub tecnológico: la expansión internacional de Dura Digital

Dura Digital impulsa desde Uruguay proyectos tecnológicos para empresas de Estados Unidos y Canadá, con un foco creciente en soluciones basadas en inteligencia artificial (IA). La firma, especializada en ingeniería de software y transformación digital, desarrolla desde el país parte de la tecnología que implementan compañías norteamericanas en sectores como high-tech, servicios financieros e industrias extractivas.

Tras más de cinco años trabajando con clientes de América del Norte, la empresa atraviesa una etapa de crecimiento en la que combina expansión comercial con nuevas capacidades tecnológicas. En ese proceso, la IA se convirtió en uno de los ejes centrales de los proyectos que desarrolla.

«Estamos incorporando IA en prácticamente todos los proyectos que ejecutamos, ya no como una promesa futura sino como una herramienta concreta que mejora procesos, acelera decisiones y genera impacto real en los resultados de nuestros clientes», explicó la CEO de la compañía, Fernanda Badano.

Muchas de estas iniciativas se desarrollan mediante equipos de trabajo distribuidos entre Uruguay y Norteamérica, un modelo que permite integrar talento tecnológico local en proyectos de transformación digital para empresas de esos mercados.

Expansión

Dentro de esa estrategia, Uruguay se consolidó como un punto clave de la operación global de la empresa. El país pasó de ser el origen del talento a convertirse en un centro de desarrollo desde el cual se ejecutan proyectos de ingeniería, diseño y arquitectura tecnológica para el exterior.

Hoy una parte importante del trabajo técnico que la empresa entrega a clientes norteamericanos se desarrolla desde el país. Ese rol también evolucionó hacia una mayor participación en decisiones de producto y conversaciones estratégicas con los clientes. «Uruguay no es nuestra base de costos, es nuestro centro de excelencia», señaló Badano al describir el lugar que ocupa el equipo local dentro de la organización.

Dual-Shore

Para operar con empresas de América del Norte, Dura Digital utiliza un modelo que combina talento en Uruguay y otros países de la región con presencia directa en Estados Unidos y Canadá. Este esquema, conocido como dual-shore, permite mantener cercanía con los clientes y, al mismo tiempo, desarrollar capacidades de ingeniería desde América Latina.

La superposición horaria con los mercados norteamericanos facilita además la colaboración cotidiana entre equipos. Según Badano, ese factor, sumado al nivel de formación técnica y dominio del inglés de los profesionales locales, se transformó en una ventaja competitiva para las empresas de la región.

IA como motor En paralelo, la IA se convirtió en uno de los principales motores de crecimiento para la compañía. Muchas empresas que buscan modernizar sus operaciones la están incorporando en procesos concretos del negocio. Uno de los desarrollos más demandados actualmente es la automatización inteligente de procesos, que permite identificar tareas repetitivas o de alto volumen que pueden ser gestionadas por sistemas basados en inteligencia artificial. La empresa también trabaja en asistentes conversacionales y herramientas de análisis de datos que funcionan como apoyo para equipos internos. «La IA actúa como un copiloto que ayuda a los profesionales a acceder a información, analizar datos y tomar decisiones más rápido», explicó la ejecutiva.

Proyección

La combinación de IA y equipos tecnológicos distribuidos está cambiando la forma en que muchas compañías construyen sus productos digitales. Según Badano, ese modelo permite que equipos más pequeños logren resultados que antes requerían estructuras mucho más grandes.

En ese contexto, Uruguay continúa siendo un componente central dentro de la estrategia de crecimiento de la empresa. «Lo que sí va a cambiar es la escala y la visibilidad. A medida que la compañía crezca en América del Norte, queremos que cada vez más proyectos, talento y capacidades sigan teniendo su origen en Uruguay», afirmó.

El objetivo, concluye la ejecutiva, es que el país se consolide como un socio natural para proyectos tecnológicos complejos en el mercado global