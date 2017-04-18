Universidad ORT implementará campaña de reciclaje
La Universidad ORT Uruguay llevará adelante acciones que permitirán reciclar parte de los más de 600 kilogramos de residuos diarios que genera la institución en los más de 25.000 m² que ocupan sus campus Centro y Pocitos.
Este año comenzó a trabajar un equipo integrado por personas de diferentes áreas de la universidad cuyo objetivo es identificar cuáles son los residuos que más se generan en la institución y cómo se podrían reutilizar, minimizando así el volumen de desechos que dañan el medio ambiente.
Durante los últimos meses se han analizado las campañas e iniciativas de educación y motivación sobre el reciclaje desarrolladas por organizaciones de todo el mundo, de manera de poder identificar las más adecuadas para la realidad de la universidad y de todas las personas que conviven en ella cada día.
El proyecto estará operativo en las próximas semanas en todas las instalaciones. Los estudiantes, docentes y funcionarios podrán ser parte de la iniciativa, informándose sobre la importancia y la correcta manera de reciclar los desechos y participando activamente para colaborar en la reutilización de los materiales que ya no se necesitan.
empresas
¿Encontraste un error?