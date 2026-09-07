Una delegación italiana de Confindustria y Assolombarda visitó Uruguay para profundizar las relaciones económicas y comerciales

La Confederación General de la Industria Italiana (Confindustria) es la principal organización representativa de las empresas manufactureras y de servicios italianas, que agrupa 151.731 empresas, con un 34% de participación del PIB de Italia.

Assolombarda – Associazione Lombarda, es la asociación referente de las empresas que operan en la ciudad metropolitana de Milán y las provincias de Lodi, Monza y Brianza, y Pavía. Representa la asociación territorial más importante de Confindustria y agrupa más de 7.000 empresas dedicadas a la producción de bienes y servicios, empleando aproximadamente 445.982 personas.

La misión, que tuvo lugar del 3 al 4 de setiembre, estuvo encabezada por la vicepresidente de Confindustria, Barbara Cimmino, y el presidente de Assolombarda, Alvise Biffi, acompañados por representantes de los equipos técnicos de ambas organizaciones vinculados a las áreas de internacionalización de sus empresas.

Confindustria fue la primera asociación empresarial europea después de la firma del acuerdo, en convocar a las cámaras industriales del Mercosur, en abril de este año en Roma. En particular, para el caso uruguayo, a raíz de ese primer contacto, surgieron las firmes voluntades de continuar el conocimiento recíproco que resultó en esta importante visita a Uruguay.

La vicepresidente Cimmino indicó: “Uruguay es hoy un interlocutor natural para la industria italiana: un país pequeño en dimensiones, pero con fundamentos muy sólidos, proyectado hacia los desafíos de la innovación y la inteligencia artificial. Pudimos comprobarlo de primera mano en el Parque de Innovación del LATU y junto a la CUTI.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur no es solo un texto jurídico, sino una formidable oportunidad para entrar en contacto con empresas innovadoras, que operan en un sistema abierto e integrado a las cadenas globales de valor.

Esta misión confirma el compromiso de Confindustria de construir, paso a paso, relaciones industriales duraderas con América Latina, comenzando por los vínculos directos con las empresas y asociaciones —aquí junto a nosotros, Assolombarda y su Presidente Biffi— reunidas en la Cámara de Industrias del Uruguay.”

Durante su permanencia en Montevideo, la delegación mantuvo encuentros con distintos actores del ecosistema institucional, productivo y tecnológico del país. En particular, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Goñi, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

La delegación encontró los vértices de Uruguay XXI, Uruguay Innova, la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI). Además, participaron a una mesa de trabajo con los más altos representantes del sector agropecuario e industrial nacional en la sede de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU).

En la mañana del 4 de setiembre, la Residencia del embajador Fabrizio Petri recibió a la delegación para la mesa de trabajo “Diplomazia della Crescita: incontro con il Sistema Italia”, que reunió a referentes de la presencia italiana en Uruguay.