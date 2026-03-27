Un nuevo paradigma en virtualización abre oportunidades: la integración de Urudata y Red Hat hacia un nuevo modelo

Con el objetivo de analizar los cambios recientes en el mercado de infraestructura tecnológica y acercar nuevas herramientas a las organizaciones, la empresa tecnológica uruguaya Urudata realizó un desayuno de trabajo junto a Red Hat, enfocado en las tendencias en virtualización, modernización de aplicaciones e inteligencia artificial.

El encuentro reunió a empresas y especialistas del sector en torno a un escenario que viene experimentando transformaciones relevantes, especialmente a partir de modificaciones en modelos de licenciamiento y costos dentro del mercado de virtualización. Este contexto ha llevado a muchas organizaciones a revisar sus estrategias tecnológicas y explorar alternativas más flexibles.

Parte del auditorio durante el desayuno de trabajo de Urudata junto a Red Hat

Un cambio en el modelo de virtualización

Durante la apertura, Mariano Barbero, Red Hat Certified Architect en Urudata, planteó que el mercado atraviesa un punto de inflexión. “El mundo de la virtualización cambió muchísimo. Hoy tenemos nuevos jugadores y soluciones muy innovadoras”, señaló.

En este escenario, explicó que ya no se trata únicamente de replicar modelos tradicionales, sino de avanzar hacia plataformas que permitan integrar distintas tecnologías en un mismo entorno.

Mariano Barbero, Red Hat Certified Architect en Urudata

Una de las propuestas presentadas fue Red Hat OpenShift Virtualization, que introduce un enfoque más amplio. “No es una simple plataforma de virtualización, sino una plataforma de modernización. Permite ejecutar máquinas virtuales y contenedores en paralelo, con una misma gestión y una misma consola”, destacó.

Este enfoque busca resolver una de las principales tensiones actuales de las empresas: cómo evolucionar sus sistemas sin perder estabilidad operativa.

Qué es Red Hat OpenShift y por qué gana relevancia La plataforma Red Hat OpenShift se posiciona como una solución integral para gestionar infraestructura tecnológica en entornos empresariales. A diferencia de los esquemas tradicionales, permite operar en un mismo entorno tanto aplicaciones basadas en máquinas virtuales como desarrollos más modernos construidos sobre contenedores. Esto no solo simplifica la gestión, sino que también habilita a las organizaciones a evolucionar progresivamente sus sistemas, sin necesidad de reemplazos abruptos. Además, integra herramientas para automatización, seguridad, escalabilidad y desarrollo de aplicaciones, lo que la convierte en una base para procesos de modernización tecnológica más amplios.

De la migración a la modernización

Uno de los aspectos centrales abordados en el encuentro fue el proceso de migración desde entornos tradicionales hacia nuevas plataformas. Lejos de plantearse como un cambio abrupto, la propuesta apunta a una transición progresiva.

“Muchas organizaciones necesitan migrar, pero también modernizar. Y eso claramente no implica empezar de cero, sino poder convivir con distintos modelos en una misma plataforma”, explicó Barbero.

En la práctica, esto significa que las empresas pueden mantener sus aplicaciones actuales en máquinas virtuales mientras comienzan a desarrollar nuevas soluciones bajo arquitecturas más modernas, como los contenedores. Esta coexistencia permite reducir riesgos, integrar tecnologías diversas, optimizar recursos y avanzar a distintos ritmos según las necesidades del negocio.

Además, herramientas específicas facilitan estos procesos, permitiendo trasladar cargas de trabajo, adaptar configuraciones de red y almacenamiento, y minimizar interrupciones en la operación.

“Hoy podemos migrar cargas de trabajo completas, incluyendo redes y almacenamiento, y hacerlo prácticamente sin fricción. Eso permite que las empresas den el paso sin comprometer su operación”, explicó Barbero.

Presentación de Mariano Barbero durante el desayuno de trabajo

Inteligencia artificial como nuevo eje

Otro de los puntos destacados del evento fue la incorporación de capacidades de inteligencia artificial dentro de estas plataformas. En lugar de depender exclusivamente de servicios externos, las organizaciones pueden desarrollar y ejecutar sus propios modelos dentro de su propia infraestructura local.

“La inteligencia artificial es un nuevo pilar dentro del ecosistema. Hoy una empresa puede tener su propio modelo, entrenado con sus datos y dentro de su entorno, con control total sobre la información”, afirmó.

Este enfoque resulta especialmente relevante para sectores que manejan información sensible, ya que permite mantener la privacidad y la gobernanza de los datos, al tiempo que se incorporan herramientas avanzadas de análisis y automatización.

El valor del talento local

Más allá de la tecnología, uno de los diferenciales que se destacaron durante la jornada fue la capacidad de implementación a nivel local. En ese sentido, Urudata es un socio estratégico para acompañar a las empresas en este proceso.

“Contamos con un equipo que reúne más de 23 certificaciones y la experiencia para acompañar a los clientes en todo el camino, desde la migración hasta la adopción de nuevas tecnologías”, señaló Barbero.

El foco en el desarrollo de talento y en la capacitación continua aparece como un factor clave para que estas soluciones puedan ser adoptadas de forma efectiva en el mercado uruguayo.

Mariano Barbero, José Callero, Valeria Díaz Tognola, José Catalán Valdés, María Noel Sastre y Rodrigo Rodríguez

Un nuevo enfoque para la infraestructura

A medida que evolucionan las necesidades del negocio, la infraestructura tecnológica deja de ser un elemento estático para convertirse en una plataforma dinámica, capaz de adaptarse a distintos escenarios y poder escalar sin límites.

En ese contexto, iniciativas como la impulsada por Urudata y Red Hat buscan acercar a las empresas herramientas que no solo respondan a los desafíos actuales, sino que también las preparen para el futuro, integrando virtualización, desarrollo de aplicaciones e inteligencia artificial en un mismo ecosistema y en una misma plataforma.