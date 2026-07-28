“Un Aniversario Increíble” con más de 12.000 ofertas y $ 1.570.000 en premios en Tienda Inglesa

Hasta el 16 de agosto, quienes compren en cualquiera de las sucursales, la web o la app de Tienda Inglesa podrán acceder a descuentos del 30%, 40% y hasta el 60%, además de promociones 2x1 y beneficios especiales en miles de productos de categorías como alacena, congelados, cervezas y vinos, limpieza y cuidado personal, pequeños y grandes electrodomésticos, Smart TV y tecnología.

Además, quienes abonen con Club Card Crédito de Scotiabank accederán a un 20% de descuento adicional en productos seleccionados, así como a 18 cuotas en dólares sin interés en artículos seleccionados.

Como parte de la celebración, Tienda Inglesa sorteará $ 1.570.000. En total, se entregarán 10 premios de 157.000 puntos cada uno, que serán acreditados en el Programa Puntos. Por cada $500 en compras de productos participantes se otorgará un cupón, y al ser acumulables, cada compra brindará nuevas oportunidades de ganar.

La propuesta completa, así como las bases y condiciones de la promoción, se encuentran disponibles en www.tiendainglesa.com.uy.

