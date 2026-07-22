Tres Cruces premió las ideas ganadoras de Innova Acción 2026 entre más de 300 propuestas de todo el país

Tres Cruces anunció los proyectos ganadores del concurso Innova Acción 2026, que convocó a emprendedores, estudiantes, investigadores y profesionales de todo el país a presentar soluciones innovadoras y sostenibles orientadas a generar mejoras concretas en la experiencia de usuarios y clientes, la operación, el cuidado del ambiente y el vínculo con la comunidad.

La iniciativa recibió más de 300 ideas, de las cuales 20 fueron seleccionadas como finalistas y participaron de una instancia de capacitación junto al Centro Íthaka de la Universidad Católica del Uruguay, previo a la evaluación final realizada por un jurado integrado por representantes de Tres Cruces, ANII y el propio Centro Íthaka. El concurso contó además con el apoyo de UTEC y Latitud – LATU en su difusión.

Innova Acción forma parte de la Agenda de Sostenibilidad Urbana de Tres Cruces, una línea de trabajo que busca impulsar nuevas miradas y soluciones vinculadas a los desafíos de los espacios urbanos y promover iniciativas que integren innovación, sostenibilidad y mejora de la experiencia de las personas. Este compromiso se suma al camino que viene desarrollando Tres Cruces como Empresa B y, más recientemente, como el primer shopping del país en recibir el reconocimiento Marca País Uruguay.

“Innova Acción refleja la forma en que entendemos la sostenibilidad en Tres Cruces: como un proceso abierto, colaborativo y en constante evolución. Nos propusimos abrirnos a nuevas miradas y convocar talento para transformar buenas ideas en proyectos que puedan aportar valor real a las personas y al espacio que compartimos. Haber recibido más de 300 propuestas confirma el interés que existe por generar soluciones innovadoras con impacto positivo y nos impulsa a seguir profundizando este camino”, expresó Ximena Lema, gerente de Marketing de Tres Cruces.

Dos proyectos enfocados en la calidad ambiental

Los dos proyectos ganadores proponen soluciones innovadoras vinculadas a la calidad ambiental y plantean procesos de implementación progresiva que permitan evaluar sus resultados y posibilidades de escalamiento.

“Árboles líquidos”, de Nicolás Spinelli, propone la instalación de biorreactores urbanos compuestos por agua, minerales y microalgas, capaces de capturar dióxido de carbono y liberar oxígeno mediante un proceso similar a la fotosíntesis. Además de su aporte ambiental y visual, la iniciativa incorpora un componente educativo que permitiría acercar conceptos vinculados a la fotosíntesis, las microalgas, la biodiversidad y la innovación ambiental a quienes transitan diariamente por Tres Cruces. El proyecto plantea comenzar con un prototipo para validar su funcionamiento, mantenimiento e impacto.

Por su parte, “Biotecnología para la Purificación del Aire en Estacionamientos Subterráneos”, de Alan Rodríguez, plantea implementar un sistema híbrido de biofiltración para contribuir a mejorar la calidad del aire en los estacionamientos. La solución combina biofiltros, un muro vivo biofiltro y, en una etapa opcional, fotobiorreactores con microalgas. La propuesta contempla además la incorporación de sensores IoT para medir en tiempo real la calidad del aire y evaluar los resultados de la intervención.

Más allá de los proyectos ganadores, las 20 propuestas finalistas abordaron desafíos vinculados a la accesibilidad y la inclusión, la economía circular y la valorización de residuos, la movilidad sostenible, la eficiencia energética, la calidad ambiental, la educación ambiental, la experiencia de espera y la aplicación de tecnología a los servicios y la operación.

“Estos proyectos son ideales porque implica la participación del Estado con empresas privadas, con sociedad, con la academia. Demuestran que el ecosistema de Uruguay, el ecosistema innovador y el ecosistema de sostenibilidad están funcionando”, señaló Soledad Acuña, vicerrectora de Innovación y Vinculación con la sociedad del Centro Íthaka de la Universidad Católica del Uruguay.

Con el cierre de esta primera edición, Tres Cruces reafirma su apuesta por la innovación abierta como una herramienta para sumar nuevas miradas, identificar oportunidades y desarrollar soluciones aplicables a desafíos reales.