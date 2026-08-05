Tres Cruces impulsa nuevas convocatorias para promover el arte, la cultura y el talento local

Tres Cruces continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre la cultura, la creatividad y la comunidad, a través de dos nuevas convocatorias que buscan abrir oportunidades de participación para artistas, colectivos, bandas y solistas de todo el país.

Por un lado, Espacio Cultura presenta una nueva edición de ReCrear: Arte con propósito, una convocatoria dirigida a artistas, diseñadores y colectivos interesados en presentar obras creadas a partir de materiales reciclados, recuperados o reutilizados. La propuesta invita a resignificar materiales y transformarlos en obras capaces de inspirar nuevas miradas sobre el consumo, la transformación de los residuos y las posibilidades de darles una nueva vida a través del arte.

Las obras seleccionadas formarán parte de la segunda exposición de Arte Reciclado de Espacio Cultura, que se realizará durante el mes de setiembre en el Nivel 2 de Tres Cruces. La iniciativa busca acercar al público una experiencia artística que combine creatividad, innovación y sostenibilidad, promoviendo el diálogo sobre algunos de los desafíos ambientales actuales. Tendrás plazo para postularse hasta el domingo 16 de agosto a través de la página web de Tres Cruces.

En paralelo, Tres Cruces lanza Todo Aplausos, un concurso de talentos orientado a bandas de música y solistas, que se desarrollará en el marco de Tres Cruces Pop Up. La convocatoria está abierta a personas que tengan una propuesta artística dirigida a un público familiar, en la categoría música, banda o solista. Según las bases, podrán inscribirse personas mayores de 18 años y, en el caso de menores, la inscripción deberá ser realizada por un adulto responsable, el plazo máximo para las inscripciones es el jueves 20 de agosto, en la web de Tres Cruces, www.trescruces.com.uy , donde deberán adjuntar un video de presentación de su propuesta.

Las presentaciones de los artistas seleccionados tendrán lugar en Tres Cruces Pop Up y de acuerdo con el calendario, podrán ser el sábado 19 de setiembre o el sábado 14 de noviembre.

El concurso contará con votación del público. Luego de cada evento, se difundirán los videos de las performances para que las personas puedan votar por su artista preferido en la landing del concurso. El artista ganador recibirá un premio de $20.000, por elección del público, y quienes participen votando también podrán acceder al sorteo de un vale obsequio de $5.000.

“Desde Tres Cruces queremos seguir generando espacios donde la cultura, la innovación y la participación ciudadana contribuyan a construir una sociedad más consciente y comprometida. Tanto ReCrear como Todo Aplausos reflejan nuestro interés por abrir el espacio a nuevas expresiones, promover el talento local y acercar propuestas culturales a toda la comunidad”, señaló Ximena Lema, gerente de Marketing de Tres Cruces.

Con estas iniciativas, Tres Cruces reafirma su compromiso con la cultura, la sostenibilidad y la participación ciudadana, fortaleciendo espacios donde la comunidad pueda encontrarse, expresarse y disfrutar de propuestas que integran creatividad, talento y propósito.