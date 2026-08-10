Té a beneficio de la Biblioteca Nuestros Hijos: oportunidades para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Hace más de 50 años, tras la tragedia de los Andes, un grupo de madres decidió transformar su inmenso dolor en un gesto de amor: fundaron la Biblioteca Nuestros Hijos con el objetivo de brindar oportunidades a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de la cultura, talleres y programas educativos.

Actualmente, el sostén de esta gran obra depende del compromiso de los socios mensuales y del apoyo de donaciones puntuales. Por esta razón, el té anual a beneficio es considerado el evento más importante de la Biblioteca Nuestros Hijos, ya que permite recaudar los fondos necesarios para dar continuidad a todos los programas.

La recaudación de la acción solidaria se destinará a la obra social, a través de la cuenta corriente de Itaú 2197054 con la colaboración de $2500.

Más información visitar el Instagram haciendo clic aquí. Sitio web en: bibliotecanuestroshijos.com.uy .