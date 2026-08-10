Té a beneficio de la Biblioteca Nuestros Hijos: oportunidades para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad
La actividad se desarrollará el 13 de setiembre en el Hotel Cottage Carrasco desde la hora 17. En la nota los detalles.
Hace más de 50 años, tras la tragedia de los Andes, un grupo de madres decidió transformar su inmenso dolor en un gesto de amor: fundaron la Biblioteca Nuestros Hijos con el objetivo de brindar oportunidades a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de la cultura, talleres y programas educativos.
Actualmente, el sostén de esta gran obra depende del compromiso de los socios mensuales y del apoyo de donaciones puntuales. Por esta razón, el té anual a beneficio es considerado el evento más importante de la Biblioteca Nuestros Hijos, ya que permite recaudar los fondos necesarios para dar continuidad a todos los programas.
La recaudación de la acción solidaria se destinará a la obra social, a través de la cuenta corriente de Itaú 2197054 con la colaboración de $2500.
Más información visitar el Instagram haciendo clic aquí. Sitio web en: bibliotecanuestroshijos.com.uy .
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