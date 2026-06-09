Ta-Ta celebra 70 años en proceso de franca expansión

Gabriela Broda, Juan Pablo Cortez, Ximena Quintans, Alberto Calvo, Pablo Silvera, Juan Pablo Simonet en la inauguración del remodelado supermercado de TaTa ubicado en Av. 18 de Julio y Carlos Roxlo, que abrió sus puertas hace 70 años.

Todo comenzó en 1956, con la apertura de su primer local sobre la avenida 18 de Julio y Roxlo, que hoy luce totalmente renovado. A lo largo de siete décadas, Ta-Ta logró consolidarse como una de las marcas más reconocidas y presentes del país, alcanzando una cobertura única con casi 100 locales en los 19 departamentos.

Su crecimiento estuvo acompañado por una evolución constante de la propuesta comercial y de la experiencia de compra. TaTa logró acompañar los cambios en los hábitos de consumo, manteniendo siempre el foco en facilitar la compra diaria y acercar soluciones accesibles para todos los hogares.

En los últimos años, este camino se profundizó a través de «Experiencia TaTa», un plan integral orientado a modernizar las tiendas, mejorar la circulación, ampliar el surtido y generar espacios más cómodos y funcionales para los clientes. Esta transformación incluyó además la incorporación de nuevas categorías, junto a propuestas promocionales pensadas para fortalecer el vínculo con sus clientes. Uno de los pilares clave de la propuesta de TaTa ha sido también el desarrollo de sus marcas propias, que han ganado espacio en las góndolas.

En febrero de 2026, la operación en Uruguay pasó a formar parte de Grupo Vierci Retail, dando inicio a una nueva etapa para la compañía, con foco en seguir fortaleciendo la experiencia de compra, la cercanía con los clientes y la presencia territorial de la marca.

«TaTa forma parte de la vida cotidiana de muchas familias y nuestro compromiso es seguir evolucionando para acompañarlas cada día mejor», señaló Ximena Quintas, gerente de Marketing del Grupo Vierci Retail Uruguay.