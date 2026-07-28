Swiss Innovation Day 2026 con foco en tecnología, economía circular y sostenibilidad
El encuentro, que tendrá lugar el jueves 30 de julio, reúne a líderes y empresas para debatir sobre el futuro del agro, la salud y las ciencias de la vida.
La Cámara de Comercio Suizo-Uruguaya (SwissCham Uruguay), junto a Switzerland Global Enterprise y con el apoyo de la Embajada de Suiza en Uruguay, organiza una nueva edición del Swiss Innovation Day 2026.
Será una mañana dedicada a la innovación, la tecnología y la sostenibilidad, con la participación de referentes del ecosistema empresarial, tecnológico y de innovación de Uruguay y Suiza.
El Swiss Innovation Day 2026 en Uruguay se realizará el 30 de julio, de 08:00 a 11:00 horas, en el Auditorio del LATU. Es una actividad sin costo y con cupos limitados.
Confirmá tu participación completando el formulario de inscripción.
Programa
08:30 – Coffee & Networking
09:00 – Apertura
Embajador de Suiza, Alvaro Borghi
Presidenta LATU, Lucila Arboleya .
09:15–10:15 – Swiss Innovation Panels
Health & Life Sciences
Expositores:
Benjamín Caballero, Gerente General de Roche para Uruguay & Paraguay, “Diseñando el mañana: salud sostenible impulsada por la innovación”.
Daniel Pomiés, CEO Valmont Group Uruguay, “El Arte de la Ciencia:Innovar para una Belleza Saludable”
Agriculture & Food Systems
Expositores:
José Luis Inciarte, Gerente de Ventas de Syngenta para Uruguay y Bolivia. “Innovación para una agricultura más productiva y sostenible: tecnologías para el futuro del agro”.
Natalia Taveira, Innovation & Renovation Manager Nestlé, “Revalorización de subproductos industriales: innovación para una economía circular ”.
Energy & Sustainability
Expositores:
Ariel del Pino, Gerente Comercial ABB Uruguay., ”ABB, más de un siglo de innovación”
María Fernanda Bolivar, Dry Freight Trader- Trafigura, “Descarbonización en el Transporte Marítimo”
Financial Innovation
Expositores:
Guzmán Etcheverry, CEO Julius Bär Uruguay & CFO Julius Bär Chile y Uruguay, “La visión suiza sobre la innovación financiera y la gestión patrimonial”
Carolina Bellenda, Gerenta de Sustentabilidad, Productos y Marketing de Banque Heritage, “Cuando la innovación fortalece la confianza”
"Política de promoción de la innovación en Uruguay"
Expositores:
Bruno Gilli, Director Uruguay Innova
Mariana Ferreira,Directora Uruguay XXI.
10:30– Cierre
Carolina Bellenda, Presidenta SwissCham Uruguay
10:45 – Networking Coffee
11:00 horas Cierre
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