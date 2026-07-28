Swiss Innovation Day 2026 con foco en tecnología, economía circular y sostenibilidad

La Cámara de Comercio Suizo-Uruguaya (SwissCham Uruguay), junto a Switzerland Global Enterprise y con el apoyo de la Embajada de Suiza en Uruguay, organiza una nueva edición del Swiss Innovation Day 2026.

Será una mañana dedicada a la innovación, la tecnología y la sostenibilidad, con la participación de referentes del ecosistema empresarial, tecnológico y de innovación de Uruguay y Suiza.

El Swiss Innovation Day 2026 en Uruguay se realizará el 30 de julio, de 08:00 a 11:00 horas, en el Auditorio del LATU. Es una actividad sin costo y con cupos limitados.



Confirmá tu participación completando el formulario de inscripción.

Programa

08:30 – Coffee & Networking

09:00 – Apertura

Embajador de Suiza, Alvaro Borghi

Presidenta LATU, Lucila Arboleya .

09:15–10:15 – Swiss Innovation Panels

Health & Life Sciences

Expositores:

Benjamín Caballero, Gerente General de Roche para Uruguay & Paraguay, “Diseñando el mañana: salud sostenible impulsada por la innovación”.

Daniel Pomiés, CEO Valmont Group Uruguay, “El Arte de la Ciencia:Innovar para una Belleza Saludable”

Agriculture & Food Systems

Expositores:

José Luis Inciarte, Gerente de Ventas de Syngenta para Uruguay y Bolivia. “Innovación para una agricultura más productiva y sostenible: tecnologías para el futuro del agro”.

Natalia Taveira, Innovation & Renovation Manager Nestlé, “Revalorización de subproductos industriales: innovación para una economía circular ”.

Energy & Sustainability

Expositores:

Ariel del Pino, Gerente Comercial ABB Uruguay., ”ABB, más de un siglo de innovación”

María Fernanda Bolivar, Dry Freight Trader- Trafigura, “Descarbonización en el Transporte Marítimo”

Financial Innovation

Expositores:

Guzmán Etcheverry, CEO Julius Bär Uruguay & CFO Julius Bär Chile y Uruguay, “La visión suiza sobre la innovación financiera y la gestión patrimonial”

Carolina Bellenda, Gerenta de Sustentabilidad, Productos y Marketing de Banque Heritage, “Cuando la innovación fortalece la confianza”

"Política de promoción de la innovación en Uruguay"

Expositores:

Bruno Gilli, Director Uruguay Innova

Mariana Ferreira,Directora Uruguay XXI.

10:30– Cierre

Carolina Bellenda, Presidenta SwissCham Uruguay

10:45 – Networking Coffee

11:00 horas Cierre

