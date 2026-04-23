Sky Experience: un evento para conocer Ventura Sky Residences, un innovador desarrollo residencial en Montevideo

Kopel Sánchez apuesta a una experiencia inmersiva para presentar un desarrollo residencial ambicioso en Montevideo. Bajo el nombre Sky Experience, la empresa invita a conocer de primera mano Ventura Sky Residences —un desarrollo inmobiliario de gran escala que ya está en construcción— en un evento abierto que se realizará el mes de su lanzamiento oficial entre el viernes 24 de abril de 9 a 19 horas y el sábado 25 de abril de 9 a 18, en su centro de ventas ubicado en la esquina de Avenida Italia y Bulevar José Batlle y Ordóñez.

La propuesta está diseñada como una instancia para acercar el proyecto al público. Durante las dos jornadas, quienes asistan podrán recorrer el apartamento modelo, observar la maqueta, interiorizarse sobre el avance de la obra y explorar las torres y unidades a través de tecnología de realidad virtual. Además, quienes concreten una compra en el marco del evento accederán a beneficios especiales por un tiempo limitado: un esquema de financiación en obra que combina un pago inicial del 30%, 60% por ciento en cuotas durante la construcción y un saldo final del 10% por ciento al momento de la ocupación. A esto se suman descuentos según la forma de pago y beneficios extraordinarios a través de una ruleta, que incluyen desde descuentos en los gastos de ocupación e inmobiliarios hasta electrodomésticos para las unidades. Estas ventajas estarán vigentes hasta el 30 de abril.

Así, el foco de Sky Experience está puesto en generar un vínculo directo entre el proyecto y potenciales compradores o inversores, a partir de una experiencia inmersiva que permita dimensionar la escala y las características del desarrollo. La instancia busca ir más allá de la presentación tradicional y ofrecer una aproximación más tangible a la propuesta.

Apartamento de Ventura Sky Residences

Un proyecto urbano diferente

Ventura Sky Residences contempla la construcción de 575 apartamentos distribuidos en tres torres que alcanzarán hasta 30 pisos, con un diseño orientado a maximizar la luz natural, las visuales abiertas y el confort de los residentes.

Uno de sus principales diferenciales es la incorporación de una plaza elevada, concebida como un espacio intermedio que separa la dinámica urbana del ámbito residencial. Este nivel, ubicado por encima de un paseo comercial, concentrará buena parte de los amenities y áreas verdes del proyecto, funcionando como un pulmón dentro del conjunto.

Render de Plaza Elevada de Ventura Sky Residences

A nivel de planta baja, el desarrollo incluirá un paseo comercial abierto al público, integrado por 14 locales, espacios recreativos y áreas destinadas a actividades culturales y exposiciones. La intención es consolidar un nuevo punto de encuentro en la zona, con una propuesta que trascienda lo estrictamente residencial y promueva la interacción con la comunidad.

El proyecto se enmarca dentro de la Ley de Vivienda Promovida, lo que permite acceder a beneficios fiscales, pero lo hace con una escala y un carácter arquitectónico poco habituales dentro de este régimen. Esa combinación entre incentivos y diseño es uno de los aspectos que Kopel Sánchez busca destacar en esta etapa.

En cuanto a servicios, Ventura Sky Residences incorpora una amplia gama de amenities: barbacoas, gimnasio, terrazas, espacios de cowork, salas de reuniones, áreas de juegos para niños, playroom, bicicleteros, bauleras, seguridad 24 horas y estacionamiento subterráneo. A esto se suman espacios exteriores como plazas con juegos, áreas para mascotas y canchas deportivas, configurando una propuesta integral de vida urbana.

El desarrollo se ejecutará en tres etapas. La primera corresponde a la Torre B, actualmente en construcción y en comercialización, con 177 apartamentos, compuestos por unidades de uno y dos dormitorios. En las siguientes etapas —que abarcan la Torre C y la Torre A— se incorporarán monoambientes y apartamentos de tres dormitorios, con distintas configuraciones según metraje, vistas, orientación y terrazas.

Desde la empresa señalan que los valores actuales corresponden a la etapa inicial del proyecto y que se prevé un incremento de precios en las próximas fases, a medida que avance el desarrollo, lo que posiciona este momento como una oportunidad para quienes evalúan invertir o adquirir una vivienda. En ese sentido, la iniciativa también apunta a reforzar el lanzamiento comercial de un emprendimiento que, según indicó Sánchez, es hoy el proyecto más importante de la firma por su escala, su arquitectura y su impronta urbana.

Realizan un evento abierto e inmersivo para conocer el proyecto

Luego se avanzará con la Torre C, de 122 unidades, y finalmente con la Torre A, la más alta del conjunto, que contará con 276 apartamentos. Según las estimaciones, la primera torre será entregada en 2028 y el proyecto completo estará finalizado antes del inicio del Mundial 2030, en el que Uruguay será una de las sedes.

Detrás de la iniciativa está Kopel Sánchez, firma liderada por Fabián Kopel y Sebastián Sánchez, que acumula más de dos décadas de experiencia en el sector. La empresa ha desarrollado más de 2.000 apartamentos ya entregados y cuenta con más de 4.000 unidades en distintas etapas, lo que la posiciona como uno de los actores relevantes del mercado inmobiliario local.

