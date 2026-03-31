Shows, fiestas, actividades culturales y gastronomía: así se prepara Enjoy Punta del Este para Semana de Turismo

Con una programación centrada en el entretenimiento y las experiencias, Enjoy Punta del Este se prepara para recibir a turistas locales y extranjeros en Semana de Turismo con una agenda cargada de actividades que apuntan a públicos diversos, desde familias hasta quienes buscan espectáculos y propuestas nocturnas. La experiencia integral combina shows internacionales, gastronomía, actividades familiares y una intensa agenda en el casino.

“Nos estamos preparando con entusiasmo para recibir a los turistas locales y extranjeros que eligen esta semana para extender sus vacaciones de verano o simplemente para descansar y despejarse de la rutina diaria”, señaló Javier Azcurra, Director de Relaciones Institucionales y Ventas de Enjoy Punta del Este.

Uno de los ejes principales de la semana será la grilla de shows, que marcará el cierre de la temporada Enjoy Live. El viernes 3 de abril, a las 21:00 horas, se presentará “Bésame”, un espectáculo de danza clásica protagonizado por estrellas del Teatro Colón de Argentina, con la participación del primer bailarín Jive Velázquez y bajo la dirección de Lidia Segni.

Al día siguiente, el sábado 4 de abril también a las 21:00 horas, será el turno del cantante español Diego El Cigala, quien llegará con su show “Flamenco y Son”, una propuesta que fusiona el flamenco con ritmos latinos como el son cubano y la salsa, acompañado por su banda y una bailarina en escena. Las entradas para ambos espectáculos están disponibles a través de Suticket.

La agenda continuará en la madrugada del sábado con uno de los eventos más convocantes de la semana: la fiesta Happy Easter Pachang-on, que se realizará en OVO Night con música a cargo de los DJs Thiago Prati y Lautaro Méndez.

La agenda incluye también actividades culturales y eventos especiales, como la presentación del libro Brava, de Maggie Leri, un relato de resiliencia y esperanza tras su diagnóstico de esclerosis múltiple, en una charla abierta al público junto a la editora Marcela Luza. Será el miércoles 1º de abril a las 19:00 horas en el Salón Río de Janeiro.

El sábado 4 de abril, a las 21:00 horas, se presentará el cantante español Diego El Cigala, quien llegará con su show “Flamenco y Son”.

Experiencias gastronómicas especiales

La propuesta gastronómica será otro de los pilares de la semana. El domingo 5 de abril, desde las 12:00 horas, se realizará el Sunday Champagne Brunch de Pascuas en Las Brisas, y un almuerzo con la misma temática en Ovo Beach, con actividades y regalos para los más pequeños, ofreciendo experiencias pensadas tanto para disfrutar en familia como con amigos. Ambas propuestas se pueden adquirir por suticket.com.

Además, durante toda la semana, los distintos espacios del Casino & Resort ofrecerán su carta habitual, que incluyen variadas opciones como brunch, cafetería, coctelería, snacks, cocina fusión y sushi, a la que se sumarán experiencias especiales. Entre ellas, se incluirá noches temáticas, como la despedida del buffet italiano y el inicio de una propuesta de cocina española con platos tradicionales como paella, tortillas y croquetas, ampliando la oferta culinaria del complejo.

La propuesta gastronómica será otro de los pilares de la semana.

Casino: torneos y eventos

El entretenimiento se completa con una intensa agenda en el casino, otro de los grandes atractivos del resort. Hasta el sábado 4 de abril se desarrollará el torneo VIP Bonus Time de slots en Club Fortuna, con un pozo de 50.000 dólares, dirigido a clientes exclusivos. En paralelo, entre el jueves 2 y el sábado 4 de abril se disputará el Enjoy Poker VIP en la Sala Crystal, con 500.000 dólares garantizados.

A esto se suman el torneo semanal de póker del martes 31 de marzo en el Poker Room, y los torneos abiertos de slots que se realizarán martes y jueves entre las 06:00 y las 21:00 horas, con 3.000 dólares en premios.

Uno de los grandes atractivos del resort es el casino.

Experiencia integral y alta ocupación

La propuesta está diseñada para que tanto huéspedes como visitantes puedan acercarse a disfrutar de distintas experiencias en un mismo lugar, consolidando a Enjoy Punta del Este como un polo de entretenimiento activo más allá de la temporada de verano.

Azcurra explicó que la propuesta no solo apunta a quienes se alojan, sino también a quienes se acercan por una actividad puntual, como un show, una charla o una experiencia gastronómica, consolidando al establecimiento como un centro de entretenimiento abierto durante todo el año.

El diferencial del resort, según el director, radica en la experiencia integral que ofrece: “En un mismo lugar, el visitante tiene hotelería, variada gastronomía, espectáculos internacionales, un casino de vanguardia y una ubicación privilegiada frente a la Isla Gorriti. Somos un centro de entretenimiento que ofrece seguridad, confort y diferentes opciones”.

Desde Enjoy Punta del Este proyectan una ocupación cercana al 80% durante los días de semana y del 100% para el fin de semana.

En cuanto al perfil del visitante, Azcurra sostiene que ha cambiado y que hoy llegan turistas más jóvenes y dinámicos, así como familias que valoran propuestas integrales, donde los niños cuentan con actividades específicas mientras los adultos disfrutan del resto de los servicios. De cara a esta semana, el director de Relaciones Institucionales y Ventas de Enjoy Punta del Este, contó que el resort registra un nivel de reservas muy positivo, acompañado de un buen ritmo de consultas.

En ese marco, proyectan una ocupación cercana al 80% durante los días de semana y del 100% para el fin de semana, lo que representa una mejora respecto al año anterior. Asimismo, el complejo recibirá dos vuelos chárter específicos: uno con 90 pasajeros provenientes de Argentina y otro con 150 desde Brasil, a los que se suma un grupo adicional de 60 turistas brasileños.

Azcurra subrayó que esta alta ocupación y la experiencia integral de Enjoy para Semana de Turismo, que invita tanto a alojarse como a disfrutar durante el día, ya sea del casino o de su oferta gastronómica, demuestra que Punta del Este trasciende la temporada de verano.