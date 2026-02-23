Selenza celebró su consolidación en Manantiales con un Sushi Sunset frente al océano

El encuentro, realizado al atardecer en el showroom de Selenza sobre Ruta 10, reunió a invitados especiales frente al mar y funcionó como marco para celebrar una temporada marcada por alta demanda y una recepción sostenida del mercado.

Con nuevos bloques residenciales diseñados por el estudio Gómez Platero, Selenza Residences & Beach Club Selenza consolida su posicionamiento como propuesta que combina la experiencia de casa de playa con servicios, seguridad y club de playa, en un entorno que hoy se vive todo el año.



