Secretos del SUV de 900 caballos que gira sobre su propio eje y agotó unidades en Uruguay

Jetour Uruguay concretó el lanzamiento oficial del G700 en su showroom de Punta Gorda. El modelo constituye el vehículo de mayor tamaño y potencia de la marca perteneciente a Chery Holding Group que, con esta propuesta, busca posicionarse en el segmento todoterreno mediante la integración de propulsión eléctrica y capacidad fuera de camino.

Potencia y dimensiones

Martín Cervini, gerente comercial de Grupo Sevel Uruguay, definió la llegada de este vehículo como un paso muy relevante para la firma. “El G700 es el nuevo buque insignia y embajador de la marca a nivel mundial. Es el inicio de una etapa 3.0, con un vehículo de dimensiones impresionantes para atender el mercado off-road. Es un mercado súper exigente, con grandes expectativas, y este es un producto que seguro las va a colmar y le va a gustar mucho a ese sector”, afirmó.

Con dimensiones colosales de 5 metros de largo y 3 toneladas, el G700 desembarca en Uruguay y agota unidades.

El vehículo mide más de 5 metros de largo, 2 metros de alto y 2 metros de ancho. Su peso total llega a las 3 toneladas. Construido sobre la arquitectura de la plataforma GAIA del grupo Chery, combina un motor a combustión 2.0 turbo con dos motores eléctricos. Esta configuración genera una potencia combinada de 903 CV.

Al detallar las prestaciones mecánicas, Cervini comentó que “Estamos hablando de un producto con una presencia notable. Con esta combinación de motores logra una potencia brutal de 904 caballos y más de 1007 Nm de torque. A pesar de su peso, es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos. Combina todo este torque máximo con las virtudes de un vehículo deportivo y el típico confort de lujo”.

En materia de desempeño todoterreno, el G700 incluye tracción integral, caja reductora, bloqueos de diferencial y una capacidad de vadeo oficial de 900 milímetros. Su batería de litio ferrofosfato de 34,13 kWh permite recorrer 138 kilómetros en modo puramente eléctrico y superar los 1400 kilómetros de autonomía combinada. Además, dispone de un sistema que permite utilizar la carga de la batería para alimentar dispositivos electrónicos externos.

Conducir un G700 en Uruguay

Sobre la experiencia de conducción y las capacidades del chasis, Cervini comentó: “En lo personal, tuve la suerte de probar este vehículo en China hace ya un año y medio, y también estuve en el lanzamiento global en Dubái. La verdad es que las pruebas de manejo son impresionantes; tiene una aceleración que te pega contra el asiento. Para dimensionarlo, en sus pruebas ha cruzado sin problemas un río de un metro y medio de profundidad y tiene una capacidad de vadeo de 90 centímetros. Con solo un comando cambia de dirección”. El ejecutivo añadió que “apretás un botón y gira 360 grados sobre su propio eje, tiene muchas bondades”.

Respecto al posicionamiento en el mercado uruguayo, el vehículo se comercializa a un precio de 79.990 dólares y cuenta con una garantía de 7 años o 200.000 kilómetros. La propuesta busca ofrecer una alternativa competitiva frente a modelos de prestaciones equivalentes en el segmento superior.

Con una capacidad de 1400 kilómetros de autonomía gracias a su combinación de motores, el G700 tiene 7 años de garantía.

Al respecto, Cervini remarcó que se trata de “una propuesta diferente, con una potencia difícilmente vista en otros vehículos del mercado uruguayo. Se puede decir que no hay prácticamente nada igual en cuanto a potencia, equipamiento, agilidad y nivel de precio”.

La respuesta de los compradores locales fue inmediata. Cervini confirmó la evolución de las ventas durante las primeras semanas: “Una primera partida ya fue comercializada al 100%. Ahora estamos esperando una segunda partida a fin de mes, que ya está 50% comercializada, y va a llegar una tercera el mes que viene”.

El ejecutivo enfatizó la importancia estratégica de este modelo para el desarrollo de Jetour en Uruguay. “Desde sus inicios, la marca ha trabajado el concepto del Travel Plus como estilo de vida. Ya lo venía trabajando con la línea T, pero ahora, sin duda, lleva todas las capacidades al extremo. Es buenísimo cómo la marca se planta con mucho orgullo y afirma estar lista para atender este nicho tan exigente y competitivo”, explicó Cervini.

Este suv todoterreno encarna un verdadero estilo de vida que invita a la aventura y a desafiar el paisaje con las mejores prestaciones tecnológicas.

“Hemos hecho algunos ajustes para darle agresividad a la propuesta, manteniendo el buen nivel desde que arrancamos hace 6 años con el primer producto”, remató Cervini. “En un mercado como el nuestro, un producto así trae un diferencial que construye capital marcario y le da prestigio a la marca. Además, tiene detrás una tecnología que es muy difícil de copiar”.