Recetas para vivir mejor y gestionar el estrés: ciclo "Voces que inspiran" con el Dr. López Rossetti

"Tengo una mala noticia: no voy a decir nada nuevo." Con esa frase abrió el Dr. Daniel López Rosetti su conferencia en el Teatro Movie, ante una sala completa que minutos antes había presentado Jerónimo Pino, director y fundador de Cacique Group. No era una humorada: su planteo es que sobre cómo vivir mejor no falta información, falta motivación para aplicarla. Médico, referente internacional en medicina del estrés y autor best-seller, definió el estrés sin rodeos: cuando se sostiene en el tiempo y se vuelve crónico, tiene un nombre más honesto, que es sufrimiento.

Sobre esa base presentó cinco herramientas de raíz estoica, con dos milenios y medio de recorrido: el autoconocimiento que proponía el oráculo de Delfos, la dicotomía del control, el memento mori, llevar un diario y saber agradecer. "Entre la acción y la reacción hay un tiempo, y ese tiempo se llama reflexión", señaló al explicar la segunda, que definió como la más importante de todas.

La conferencia confirmó en escena la premisa con la que se había anunciado: "No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan". Antes del cierre propuso un ejercicio para hacer durante siete días: al acostarse, anotar qué se hizo mal, qué se hizo bien y qué se podría haber hecho distinto. "El éxito, que es vivir bien, no se mide al final de la vida", planteó. "Pero sí lo podés medir al fin del día."

La conferencia forma parte del ciclo Voces que Inspiran, que reúne referentes de alto nivel para compartir aprendizajes prácticos y herramientas que elevan a personas y organizaciones. Inspiración que se transforma en acción.

El evento, producido por Cacique Group, contó con el acompañamiento de El País, BlueCross & BlueShield de Uruguay y Teatro Movie.

Conocé más de la charla a través de sus redes sociales @vocesqueinspiran.oficial & @cacique.group