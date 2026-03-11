Queso parmesano rallado Farming se elabora 100% con quesos de origen y calidad controlada, según LSQA

¿Cómo encontrar comida real, con etiquetado claro y de calidad? Cada vez más gente se hace esta pregunta y busca productos con sabores e ingredientes auténticos. Farming lo sabe y por eso certificó su queso parmesano rallado con LSQA, confirmando que está elaborado 100% con quesos de origen y calidad controlada, y que cumple con los más altos estándares nacionales en su composición.

El reconocimiento fue otorgado por primera vez en Uruguay tras un riguroso proceso de evaluación técnica y verificación independiente, lo que garantiza a los consumidores la pureza y autenticidad del producto. “La auditoría realizada por LSQA fue una experiencia muy positiva para nuestro equipo. Nos permitió validar que nuestros procesos cumplen con altos estándares de calidad y, al mismo tiempo, identificar oportunidades de mejora”, afirmó el ingeniero agrónomo Gustavo Fenocchi, gerente comercial de Farming.

Para la empresa, hablar de calidad implica mirar el proceso completo, desde el origen de la materia prima hasta el producto final. Esto incluye la selección de la materia prima —como el origen de la leche—, controles estrictos en cada etapa de elaboración, la higiene de los equipos y durante la manipulación, la trazabilidad y las condiciones de almacenamiento. La doctora en Ciencias Veterinarias Florencia Iglesias, responsable de Calidad de Farming, señaló: “La combinación de buenas prácticas, tecnología y un equipo comprometido es lo que nos permite garantizar un producto de calidad e inocuo para nuestros clientes”.

Equipo de Farming recibe el reconocimiento de LSQA por su queso parmesano rallado. Foto: Cortesía Farming.

Desafíos y beneficios de trabajar con queso real

Producir un parmesano rallado elaborado 100% con queso también implica desafíos técnicos. “El principal desafío es el control de las materias primas para obtener la estandarización del producto, elaborando 100% queso dentro de los parámetros que definen un queso parmesano y con las características sensoriales que hacen al producto que brindamos”, explicó Fenocchi.

Para quien lo elige en el supermercado, el beneficio se traduce en algo concreto: acceder a un producto natural y auténtico. Al estar elaborado únicamente con queso real, el parmesano rallado conserva sus propiedades originales y su perfil nutricional característico. Iglesias añadió: “Elegir un queso rallado elaborado 100% con queso real significa optar por transparencia en los ingredientes y por un producto de mayor calidad”.

Para Farming, este reconocimiento representa más que una certificación puntual: refleja una forma de trabajo basada en la responsabilidad, el respeto por la materia prima y el compromiso con los consumidores. La empresa sostiene que la calidad no es un atributo opcional, sino un principio rector que guía cada etapa de su proceso productivo. En ese sentido, aseguran que continuarán avanzando en nuevas instancias de evaluación.

“La mejora continua es parte de nuestra filosofía de trabajo. Estamos constantemente evaluando nuevas certificaciones y procesos que nos permitan seguir fortaleciendo nuestros estándares de calidad y brindar mayor confianza a nuestros clientes y consumidores”, sostuvo Fenocchi.

En un contexto donde los consumidores valoran cada vez más la autenticidad de los alimentos y el consumo responsable, este tipo de reconocimientos también fortalece el posicionamiento de la marca dentro de su categoría. Desde la empresa lo resumen como un impulso para seguir contribuyendo al desarrollo de la industria alimentaria nacional con productos genuinos y de excelencia.

