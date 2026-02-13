Programa Escuelas de Verano con la participación de más de 1.400 niños y niñas de la educación pública

A partir del juego y la creatividad, Unilever, a través de su marca Nevex, vuelve a ser parte del Programa Escuelas de Verano junto al Consejo de Educación Inicial y Primaria, una iniciativa que promueve espacios de disfrute, inspiración y aprendizaje para niñas y niños que asisten a la educación pública.

Al igual que en años anteriores, Nevex desarrolla talleres audiovisuales junto a Divercine, en coordinación con la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, alcanzando a más de 1.400 niñas y niños de 14 escuelas.

Los talleres proponen una experiencia integral donde los niños y niñas crean sus propios cortometrajes, armando guiones, filmando, realizando el sonido y diseñando el vestuario, dando vida a historias que reflejan su mirada, su creatividad y su forma de expresarse. Todo el proceso se desarrolla desde una lógica lúdica, colaborativa y participativa, donde el juego es el motor del aprendizaje.

La premisa de los talleres es que niños y niñas jueguen, se diviertan y compartan aprendiendo, alineando los contenidos con pilares fundamentales de Nevex.

Los talleres son financiados en su totalidad por Nevex, y con esta edición la marca celebra 21 años acompañando esta actividad, reafirmando su compromiso sostenido con la educación pública uruguaya, que se expresa año a año en distintas acciones orientadas a generar oportunidades, estimular la creatividad y fortalecer espacios de encuentro.

Esta iniciativa se suma a la donación anual de 5.000 túnicas que Nevex lleva adelante desde hace 26 años, y que este año ya supera las 130.000 prendas entregadas a escolares de todo el país.