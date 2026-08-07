Piscinas premium: innovación, eficiencia y confort redefinen el tratamiento del agua

Durante años, hoteles, edificios y complejos residenciales buscaron diferenciarse incorporando amenities cada vez más completos. Hoy, esa competencia ya no pasa únicamente por ofrecer una piscina climatizada, sino también por la calidad de la experiencia que brinda. En ese contexto, desde Hold, empresa especializada en tecnologías para el tratamiento del agua, sostienen que el mercado valora cada vez más aspectos como el bienestar de los usuarios, la eficiencia operativa y una gestión más inteligente de los recursos.

Nuevo estándar

Según explicó Deysy S. Silva, supervisora técnica de Hold, el debate ya no gira únicamente en torno a la desinfección del agua. Si bien el cloro o la sal han desempeñado históricamente un papel fundamental para garantizar la seguridad sanitaria de las piscinas, la tecnología disponible hoy permite reducir su utilización a un mínimo y administrar la dosificación de agentes desinfectantes con un alto grado de precisión.

Para la especialista, muchas de las molestias que tradicionalmente se asociaron al uso de una piscina, como la irritación ocular, la resequedad de la piel o el fuerte olor a cloro, responden, en realidad, a una elevada exposición a compuestos clorados y sus subproductos. «Durante años asumimos que si una piscina tenía fuerte olor a cloro era porque estaba limpia. La tecnología actual demuestra exactamente lo contrario. La excelencia no debería percibirse por el olor de los productos químicos, sino por la calidad de la experiencia de uso. Sin embargo, todavía existen piscinas donde el exceso de cloro se percibe como algo normal», manifestó Silva.

El mito de la sal

Uno de los conceptos que más popularidad ha ganado en los últimos años es el de las piscinas de sal. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, Hold sostiene que existe una percepción generalizada que no siempre refleja el funcionamiento real de estos sistemas.

La supervisora técnica explicó que la sal incorporada al agua se transforma mediante un proceso de electrólisis en cloro activo, responsable de la desinfección. Es decir, cambia la forma de producir el agente desinfectante, pero no el principio químico sobre el que se basa el tratamiento. Por ese motivo, aunque las piscinas salinas presentan ventajas operativas y reducen la manipulación directa de productos químicos, la utilización de cloro continúa formando parte del proceso.

«Existe la percepción de que una piscina de sal funciona sin cloro, pero técnicamente no es así. La diferencia está en cómo se genera ese desinfectante, no en su presencia dentro del tratamiento del agua», detalló Silva.

Una gestión inteligente

A partir de esa evolución surgieron tecnologías que buscan reducir la dependencia de los sistemas tradicionales mediante procesos de ionización y automatización de la gestión del agua. En el caso de Hold, la empresa desarrolló una tecnología que combina ionización con cobre y plata 1000 con un sistema de monitoreo permanente del estado del agua. Con esa información, el sistema ajusta la dosificación de los agentes desinfectantes de acuerdo con las necesidades reales de cada piscina, evitando aplicaciones innecesarias y optimizando la dosificación.

«La diferencia no es únicamente tecnológica. Contar con un diagnóstico permanente permite tomar decisiones sobre el tratamiento del agua en función de información objetiva y no mediante aplicaciones rutinarias de productos químicos», sostuvo Silva.

Este enfoque permite reducir significativamente el consumo de productos químicos agresivos, mejorar el bienestar de los usuarios y simplificar las tareas de mantenimiento. Para administradores de edificios, hoteles y complejos residenciales, agregan, la automatización también representa una herramienta para optimizar recursos, reducir costos operativos y facilitar la gestión cotidiana de las instalaciones.

Desde la empresa entienden que la evolución del mercado responde a una nueva forma de valorar los amenities. Para Hold, esa transformación refleja un cambio de paradigma: la calidad del agua deja de medirse únicamente por parámetros sanitarios y pasa a convertirse en uno de los atributos que definen una piscina premium.