Pilay Uruguay: un sistema para vivir, invertir, ahorrar y alquilar en ladrillos

En 2021, Pilay Uruguay presentó un segundo fideicomiso, “Metros Cuadrados Pilay Uruguay”, a través del cual puede captar hasta US$ 2400 millones de dólares, que representa la construcción de unas 14.000 viviendas.

Hoy hay más de 100 inversores que están cobrando alquileres en su billetera digital, con la adquisición desde 5 metros cuadrados que generan una renta de 3,8% anual sobre el capital invertido.

Sobre el presente, nuevos proyectos y oportunidades en el mercado inmobiliario habló con El País Javier Vigo, presidente de Pilay Uruguay.

¿Cómo marcha la economía uruguaya y el clima de negocios ante un panorama global de incertidumbre?

Hay toda una situación, en general desafiante, porque estamos con un dólar que se mantiene bastante estable. Esto también se puede observar en la región; por ejemplo en Paraguay el precio dólar bajó de 8000 guaraníes a 6100 guaraníes. En Argentina también el dólar está estable. En general las monedas locales se han fortalecido durante los últimos años. Esta tendencia nos ha llevado a nivel constructivo en Uruguay, a poner el foco en pesos. El 60% del costo de la construcción es mano de obra y el otro 40% son materiales, pero el importador, a su vez, paga todos sus costos en pesos. Entonces, nos encontramos que el 80% del costo es en pesos uruguayos.

¿Hay un ritmo inflacionario al alza en Uruguay?

Siempre que la inflación esté controlada, es una muy buena noticia. Analizando la variación de los índices de inflación, desde el año 2009 a la fecha, nunca había visto una inflación tan baja. Más allá de una leve variación, la inflación en Uruguay está controlada. El poder de compra de los salarios se mantiene, o sea, es muy sano que la inflación sea baja. En este contexto, es más fácil proyectar a futuro. El tema de la inflación va de la mano de la rentabilidad del negocio. Hay gente que nos decía que llegaba a tener una rentabilidad de un 10%, sí pero con una inflación anual del 8%. En esa línea uno mira con buenos ojos una rentabilidad del 6% en pesos, porque tengo una inflación mucho más baja. En materia impositiva nos encontramos que en Paraguay hay una menor carga tributaria y Argentina busca bajar los impuestos, mientras que en Uruguay hay una discusión sobre el aumento de algunos impuesto que creo no termina siendo positivo. De todos modos, rescato como positivo el clima de negocios de Uruguay, la estabilidad económica y la seguridad jurídica del país.

¿Cuándo comienza la actividad de Pilay Uruguay?

En 2009, a partir de una alianza con la empresa Campiglia, se lanza el primer fideicomiso “Campiglia Pilay”. El primer edificio se entregó en el año 2012, en la zona de Tres Cruces, con más de cien unidades, de las cuales 20 correspondían a Campiglia Pilay. Después iniciamos las obras de un segundo edificio de 64 departamentos, que también se terminó. En el año 2019, comenzamos con la entrega de nuestro proyecto más grande hasta ese entonces que eran 255 apartamentos en Malvín, que culminamos durante la pandemia. En 2021, Pilay Uruguay presenta un segundo fideicomiso, que se llama “Metros Cuadrados Pilay Uruguay”. Con este nuevo fideicomiso nos habilitaron a captar hasta US$ 2400 millones de dólares, que representa la construcción de unas 14.000 viviendas. Este producto nos ha traído muchas alegrías. En el año 2023 fuimos los ganadores del premio Nova, como el producto más innovador de Uruguay. También ganamos en los premios Ladi, que se entrega en Panamá, y ganamos también un premio de Price sobre innovación.

¿Cuáles son las fortalezas de “Metros Cuadrados Pilay Uruguay”?

A diferencia del otro fideicomiso, este permite adquirir desde medio metro cuadrado en inmuebles a través de una plataforma e-commerce. Hoy en obra el fideicomiso Campiglia Pilay tiene 700 apartamentos en obra, de los cuales 195 se entregan en marzo de 2027

¿Cuáles son actualmente los principales números de negocios de Pilay Uruguay?

El fideicomiso Campiglia Pilay lleva en estos 17 años más de 600 unidades entregadas y en los próximos 5 años va a estar entregando otros 700 apartamentos. A la fecha, hemos invertido más de US$ 100 millones en apartamentos realizados. Hay un monto similar entre los que estamos invirtiendo para los próximos 5 años. Sólo en el desarrollo en la zona de la Barra de Carrasco estamos construyendo 438 apartamentos, con una inversión de US$ 70 millones. Las obras de la primera torre finalizarán en junio de 2028 y la segunda torre se entregará en junio de 2029.

¿Qué se puede adelantar desde la cartera de tierras?

Que Campiglia Pilay ha comprado nuevos terrenos. Uno de ellos, ubicado en Saldún Rodríguez junto a los locales de Audi y BMW. Las obras comenzarán en 2029 para construir un edificio de cuatro niveles, con más de 100 apartamentos. Además, tenemos comprado un predio en Avenida Italia y Luis Alberto Herrera, donde también proyectamos iniciar obras en 2029. En total está prevista una inversión de US$ 24 millones.

¿Cuántos inversores y familias han captado?

En Campiglia Pilay en este tiempo han invertido más de 5000 personas, de los cuales actualmente hay 1800 contratos activos. Con el segundo fideicomiso, tenemos una cartera de 1500 contratos. En total, estamos por arriba de los 3200 contratos activos administrados por Pilay Uruguay. El segundo fideicomiso entregó 69 apartamentos en 2025 y en agosto iniciamos la obra del segundo proyecto, que sería en 80 unidades, con la construcción de la tercera torre del Distrito M ubicado junto al shopping Plaza Italia. Eso va a representar una inversión de unos US$ 10 millones. Este desarrollo demanda 30 meses de obras y tiene la particularidad que será comercializado bajo las dos modalidades de Pilay Uruguay.

¿Qué rentabilidad está brindando PIlay Uruguay a través del arrendamiento de los metros cuadrados comercializados?

Hoy hay más de 100 inversores que están cobrando alquileres en su billetera digital. Eso es toda una novedad, porque puedo recibir alquileres desde la compra de 5 metros cuadrados y con eso va recibiendo una renta sin lidiar con inquilinos. Nosotros estamos abonando una renta asegurada del 3,8% anual sobre el capital invertido. Tanto la compra como la venta de participación en los metros cuadrados, se lleva a cabo a través de nuestra plataforma digital. El inversor también puede elegir comprar el 100% de la unidad. Otra alternativa de inversión es la opción de comprar metros cuadrados y recuperar luego el capital a los 36 meses y 42 meses ajustado por el índice de costo de la construcción. Se trata de un producto innovador, flexible y seguro. Se puede utilizar como un sistema de ahorro previo, para obtener una renta o como una forma de capitalización, como un fondo de la construcción. El retorno puede variar algo según el monto invertido. En el histórico de los últimos 24 meses, la rentabilidad está dando el equivalente a un 8% en dólares.

¿En Pilay Uruguay son flexbiles en la compra de inmuebles?

El dilema más grande que tiene alguien que quiere comprar un inmueble es si asume una deuda a 20 años. En Pilay Uruguay se puede ir adquiriendo metros cuadrados y, si las circunstancias de la economía personal cambian en el tiempo, se pueden comercializar en la plataforma de la empresa o cuando se termine de comercializar esa unidad se recupera el capital invertido. En cuanto a la seguridad, los fideicomisos están supervisados y controlados rigurosamente por el Banco Central del Uruguay, que se suma a la probada certeza de la inversión en ladrillos. Hay auditorías trimestrales donde se presentan informes de avance de obras, cantidad de contratos, el estado de situación patrimonial de los fideicomisos financieros, que es un patrimonio independiente de la fiduciaria que lo administra. Además hay una calificadora de riesgo que evalúa. Todo ello da garantías sobre la sostenibilidad del negocio en el tiempo.