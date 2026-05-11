Paso a paso por todo el país, la patente vence el 20 de mayo
Sucive informa que el próximo miércoles 20 de mayo vence la tercera cuota de la patente de rodados del año 2026 en todo el país. Hay beneficios y más información.
La patente de rodados se puede abonar con 10% de bonificación por pago de cuotas en fecha.
Se paga por redes de cobranza, débito bancario, pago en línea y tarjetas de crédito.
Toda esta información y mucho más, se encuentra en la App de Sucive o en www.sucive.gub.uy
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