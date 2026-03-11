Paso a paso por todo el país, la patente de rodados vence el 20 de marzo
Hay hasta un 10% de bonificación por pago en fecha. En la nota los detalles.
Sucive informa que el próximo viernes 20 de marzo vence la segunda cuota de la patente de rodados del año 2026 en todo el país.
Se puede abonar con 10 % de bonificación por pago de cuotas en fecha.
Se paga por redes de cobranza, débito bancario, pago en línea y tarjetas de crédito.
Toda esta información y mucho más, se encuentra en la App de Sucive o en www.sucive.gub.uy
