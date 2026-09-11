Pabellón de Italia, una experiencia para vivir, compartir y experimentar el estilo de vida italiano

En una nueva edición de la Expo Prado, Italia estará presente con un pabellón que busca posicionarse como un espacio de encuentro entre Italia y Uruguay, promoviendo la cultura, tradición, innovación y el estilo de vida italiano a través de experiencias gastronómicas, culturales, deportivas y de bienestar. Este año la propuesta estará articulada bajo el concepto de La Cucina Italiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de Unesco, transmitiendo una premisa central: Italia no solo se degusta: se vive, se comparte y se experimenta.

El Pabellón, organizado por la Cámara Mercantil Uruguay-Italia en conjunto con la Embajada de Italia, integrará sus actividades bajo distintos espacios e iniciativas que expresan el estilo de vida italiano: el Aperitivo Italiano (encuentro y celebración), Dolci Italiani (la cultura de la pausa café), el Bienestar (calidad de vida y cuidado personal) y el Deporte (comunidad y valores). LaSerá organizado por la Cámara Mercantil Uruguay-Italia en conjunto con la Embajada de Italia.

La inauguración oficial del Pabellón de Italia tendrá lugar el lunes 14 de setiembre a las 14:00 horas, en un acto institucional que incluirá un punto informativo sobre el crédito italiano con la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).

La moda tuvo una destacada presencia el viernes 11con Pasarela Prado, evento de producción integral de Dioslascria que se realiza como previa de la inauguración formal de la Expo Prado. En el marco de la Jornada de la Moda Italiana, el desfile cerrará con la participación de reconocidas marcas italianas, tales como OVS, recientemente llegada a Uruguay. También, acompañarán las firmas italianas de cosmética Fillerina & Crescina, maquillaje Pupa y estética Gama Italy.

En el campo gastronómico, el viernes 18 a las 16:00 horas el chef Hugo Soca presentará junto a La Positiva una interpretación de los clásicos biscotti italiani incorporando dulce de leche, uniendo la tradición italiana con los sabores locales. La programación incluirá además un Pizza Workshop y Cooking Show de Cultura Gnocchi a cargo de L'Incanto (el miércoles 16 y viernes 18 a las 11:30 hs respectivamente), degustaciones dentro del marco de Il Vero Aperitivo Italiano (miércoles 16), y el marco Dolci Italiani (jueves 17), con Latte Art Experience de Lavazza, Crema di caffè de Kimbo y la Escuelita de helados para niños de Nueva Roma.

En el marco de la música y el entretenimiento contarán con la presentación del dj Zingabeat el sábado 19 a las 19:00 horas con un set de música italiana contemporánea en una ambientación especial patrocinada por FIAT, donde se destacará la presencia de la icónica marca. La agenda musical se completará con el Coro de Niños de la Scuola Italiana di Montevideo el viernes 18 a las 17:30 horas, y los espectáculos del Duo All'Italiana (Carol & Marian) los domingos 13 y 20 a las 19:00 horas. Además, los días miércoles 16 y jueves 17 a las 15:15 horas se realizará la cobertura especial de Mercatino TV desde el pabellón con entrevistas y contenido cultural.

En el marco de los 80 años de Vespa, la firma contará con su propio stand dentro del Pabellón de Italia. En este espacio, los visitantes podrán acercarse a la evolución de uno de los grandes íconos del Made in Italy a través de una propuesta visual e interactiva que incluye una Video Experience para vivir la sensación de recorrer Italia sobre dos ruedas.

En cuanto a la dimensión del deporte y el bienestar, este estará presente el martes 15 con una Jornada de Bienestar que agrupará juegos infantiles con Guarino, Estudio biomecánico con BHG (esta actividad se llevará a cabo durante toda la semana), actividades de estimulación cognitiva con Hogar Italiano y degustaciones de Del Limón. El viernes 18 a las 18:30 horas se celebrará la Giornata dello Sport, una dinámica deportiva que contará con arcos elaborados con materiales reciclados por alumnos de la Scuola Italiana di Montevideo y la participación especial de Lolo Estoyanoff.

De esta forma, el Pabellón de Italia invita a los visitantes de la Expo Prado 2026 a vivir un recorrido por la cultura del país, disfrutando de sus sabores, su diseño y su estilo de vida en una experiencia que conecta tradición e innovación.