Oversil es el importador oficial de la marca BAIC en Uruguay

BAIC fundada en 1958 cuenta con 10 fábricas alrededor del mundo está presente en 45 países, siendo siendo uno de los principales accionistas de Mercedes Benz y además teniendo joint venture con la propia empresa Alemana y Hyundai Motor Co.

La marca es uno de los cinco principales fabricantes de vehículos en China y llega al mercado uruguayo con una propuesta innovadora que combina tecnología de vanguardia, diseño moderno y vehículos electrificados.

Con esta alianza, Oversil refuerza su compromiso de ofrecer a los consumidores uruguayos vehículos de calidad internacional, con una garantía de 6 años o 120.000km, acompañados de un servicio postventa confiable y una red de atención que garantiza respaldo y seguridad.

Brindando además una garantía de 8 años o 150.000 km. en el motor eléctrico y batería de litio. La llegada de BAIC marca una nueva etapa para el mercado automotriz local, con opciones competitivas en segmentos clave como los SUVs. Entre ellos se destaca la BJ30 Híbrida, un modelo que se ha convertido en ícono de diseño, tecnología y calidad alcanzando liderazgo en ventas en países como Argentina.

Tambien se comercializarán vehículos como el EU5 Sedán 100% eléctrico y se esperan grandes novedades de acá a fin de año. Reconocimientos internacionales BAIC ha sido galardonada en diversos escenarios internacionales, consolidando su prestigio global, entre uno de los más recientes los Premios PIA 2025 (Argentina): el BJ30 obtuvo el reconocimiento como Auto Importado del Año.

Estos galardones reflejan el compromiso de BAIC con la innovación, la calidad y la sostenibilidad, valores que ahora estarán al alcance de los consumidores uruguayos, destacó Germán Soler, director de Oversil.