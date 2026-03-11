Nuevo Haval H6 GT de GWM: el SUV híbrido enchufable que marca un nuevo estándar en Uruguay

Great Wall Motors (GWM) mantiene su compromiso de transformar la movilidad en Uruguay, consolidando un portafolio enfocado exclusivamente en nuevas tecnologías. Bajo la premisa de ofrecer vehículos cada vez más eficientes y potentes, la marca centra su estrategia en modelos híbridos (HEV), híbridos enchufables (PHEV) y 100% eléctricos, marcando el fin de una era para los motores a combustión.

La gran novedad de este mes es el lanzamiento de la Haval H6 GT PHEV, una versión más deportiva y prestacional que llega para coronar la familia. Este SUV —Sport Utility Vehicle o Vehículo Utilitario Deportivo, un tipo de vehículo que combina características de un automóvil con las de una camioneta— híbrido enchufable sorprende con una potencia combinada de 393 caballos de vapor (cv) y un torque de 762 Newton-metro (Nm), cifras que le permiten alcanzar una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 4,8 segundos. Gracias a su tracción integral (AWD) y una autonomía eléctrica que supera los 190 km, la Haval H6 GT combina el ADN deportivo con la máxima eficiencia para el uso diario.

Haval H6 híbrida enchufable de GWM. Foto: Cortesía Santa Rosa.

Con el respaldo de Santa Rosa —red de concesionarios con más de 60 años de experiencia—, GWM celebra este lanzamiento con una oportunidad única: hasta el 31 de marzo, la Haval H6 GT PHEV cuenta con un bono exclusivo de US$ 2.000, quedando a un precio promocional de US$ 54.990.

Esta propuesta se suma a la reciente llegada de la Haval H6 PHEV, la variante híbrida enchufable que la marca lanzó en diciembre y que se ha posicionado como la opción ideal para quienes buscan la máxima autonomía eléctrica sin renunciar a la versatilidad de un motor de combustión para viajes largos.

El portfolio se completa con la Haval H6 HEV, la versión híbrida autorrecargable que optimiza el consumo de energía de forma inteligente y automática, ofreciendo una puerta de entrada excepcional al mundo de la movilidad electrificada.

Independientemente de la motorización elegida, todos los modelos de la línea Haval H6 cuentan con un estándar de seguridad superior que incluye entre seis y siete airbags, cámaras 360° y un completo ecosistema de asistencias ADAS, compuesto por frenado autónomo, control crucero adaptativo y mantenimiento de carril. Su interior, amplio y confortable, integra pantallas de alta definición con conectividad total para asegurar una experiencia de manejo inteligente.

Con esta propuesta integral, GWM consolida su apuesta por una movilidad más eficiente, potente y alineada con las nuevas demandas del mercado uruguayo. De esta manera, la marca —respaldada por Santa Rosa— muestra que es el momento ideal para dar el salto hacia la tecnología que está definiendo el futuro del sector automotriz en el país.