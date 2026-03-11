Nueva Chevrolet Groove 2026: renovado diseño con más prestaciones tecnológicas y mayor seguridad

Chevrolet lanza oficialmente en Uruguay la nueva Chevrolet Groove 2026, un SUV que evoluciona de manera integral y eleva su propuesta dentro del segmento, incorporando más seguridad, mayor espacio interior, un diseño completamente renovado y un nivel de tecnología superior.

Este lanzamiento se da en un contexto clave para la marca, que refuerza su liderazgo al ofrecer el portfolio de SUV más amplio del mercado uruguayo, con una propuesta que cubre todas las necesidades y estilos de vida, y con alternativas en motores a combustión, híbridos enchufables y eléctricos, siendo la única marca en el país en ofrecer una gama tan diversa en el segmento.

Dentro de este ecosistema, la nueva Groove se posiciona como la gran protagonista del lanzamiento, combinando una estética moderna y deportiva con un fuerte foco en seguridad, uno de los pilares estratégicos de Chevrolet como marca confiable, innovadora y orientada a las personas.

La nueva Chevrolet Groove fue desarrollada sobre una plataforma completamente nueva, que le permite crecer en dimensiones, mejorar su habitabilidad y ofrecer una experiencia de manejo más sólida y confortable. El modelo suma además la versión RS, que aporta una apariencia deportiva y un plus de potencia, sin resignar confort ni seguridad.

En Uruguay, la gama estará disponible en dos configuraciones: LT y RS que combinan funcionalidad, diseño y tecnología, ambas con transmisión manual acopladas a una motorización muy eficiente.

La nueva Groove incorpora un motor 1.5L DOHC de 4 cilindros, que entrega 98 HP de potencia y 143 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de 6 velocidades y tracción delantera, priorizando eficiencia, suavidad de marcha y una respuesta equilibrada.

La nueva Chevrolet Groove alcanza 4,36 m de largo, 2,08 m de ancho y 1,61 m de alto, lo que se traduce en una cabina más amplia para cinco pasajeros y un baúl de 436 litros, ampliable hasta 1.140 litros con la segunda fila abatida.

En diseño, presenta una estética completamente renovada, con líneas modernas y una identidad visual alineada al ADN global de la marca. La versión RS se destaca por llantas de aleación de 17”, techo bitono, sunroof, espejos plegables eléctricamente, acentos deportivos en rojo, y ópticas full LED.

La seguridad como diferencial clave

La seguridad es uno de los principales atributos de la nueva Groove y un eje central del posicionamiento de Chevrolet. El modelo ofrece 6 airbags de serie, frenos de disco en las cuatro ruedas, ABS con EBD, control de tracción, asistente de arranque en pendiente, monitoreo de presión de neumáticos y dirección electrónicamente asistida.

Por primera vez, incorpora el sistema Chevrolet Intelligent Driving, que integra 8 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre ellos: monitoreo activo de tráfico frontal y lateral; control de crucero adaptativo; advertencia de colisión frontal; frenado autónomo de emergencia; aviso, prevención y mantenimiento de carril; faros altos automáticos; y asistente de conducción en tráfico.

Confort, conectividad y tecnología

El interior fue completamente rediseñado, incorporando una pantalla táctil de 10,25” compatible con Apple CarPlay y Android Auto y un panel digital de 7” full color.

La versión RS suma asientos deportivos tipo cubo, ajuste eléctrico de seis vías para el conductor y sistema de audio de seis parlantes, además de techo panorámico.

Con este lanzamiento, Chevrolet reafirma su compromiso de ofrecer una SUV para cada tipo de consumidor, con distintas tecnologías, tamaños y propuestas, consolidando el portfolio más completo del mercado uruguayo, con una visión clara hacia la innovación, la seguridad y la movilidad del futuro.

La nueva Chevrolet Groove 2026 cuenta con una garantía de 3 años o 100.000 km, y el respaldo de la red de concesionarios Chevrolet en todo el país. El precio de la versión LT es de US$ 23.990 y la versión RS tiene un precio de US$ 25.990.