Naterial sigue creciendo en Uruguay con la apertura de un nuevo local en Punta Carretas

La casa Naterial llegó al nuevo Boulevard de Punta Carretas Shopping con un local de 800 metros cuadrados, distribuidos en dos niveles, para la exhibición y venta de su destacada línea de muebles de exterior, pérgolas y barbacoas.

La transformación de los espacios al aire libre en experiencias de diseño, confort y estilo es el diferencial de la marca francesa Naterial, que presenta una completa línea de mobiliarios y accesorios que atienden las necesidades, estilos y preferencias para el equipamiento, el diseño y la decoración de jardines, terrazas y balcones.

Naterial en Punta Carretas.

Pérgolas, sombrillas, gazebos, sillas, sillones, mesas, reposeras, bancos y butacas, son algunos de los productos que ofrece la marca en una excelente relación entre calidad y precio.

Esta nueva sucursal en Montevideo refuerza la presencia de Naterial, que ya cuenta con locales en Car One Center (Canelones) y La Barra (Maldonado), mientras apronta para octubre su próxima apertura en Car One Center Punta del Este.