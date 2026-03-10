Nacional quiere remontar en la Copa Conmebol Libertadores Sub20: en vivo por DSports
La señal deportiva, presente en el servicio de televisión satelital de Directv, ofrece la cobertura integral del certamen continental para Argentina, Chile, Colombia. Ecuador, Perú y Uruguay.
La Conmebol Libertadores Sub20 comenzó a disputarse en Ecuador con la participación de equipos de toda la región y puede seguirse en vivo a través de DSports, la señal líder en transmisiones deportivas presente en el servicio de televisión satelital de DIRECTV y en la plataforma de streaming DGO.
Una nueva ronda de partidos emocionantes para los talentos más jóvenes de las canteras de los clubes de la región comenzará este miércoles, con el partido entre Olimpia, de Paraguay, y el poderoso Palmeiras, de Brasil. Luego, Sporting Cristal jugará su segundo partido con la Universidad Católica de Ecuador.
El jueves 12 será el turno de Nacional, que enfrentará a las 19:00 horas al local Liga de Quito. El equipo uruguayo quiere recuperarse tras el mal debut dado por la derrota 0-2 ante Santiago Wanderers de Chile el lunes pasado.
La fase se Grupos se disputará hasta el 15 de marzo y la final será el domingo 22 en el Estadio Banco Guayaquil.
Los interesados en adquirir DGO deben acceder a la web oficial http://www.directvgo.com/ donde encuentran las distintas opciones de planes, desde el básico hasta el full, con detalles de costos y servicios.
