Nacional quiere remontar en la Copa Conmebol Libertadores Sub20: en vivo por DSports  

La Conmebol Libertadores Sub20 comenzó a disputarse en Ecuador con la participación de equipos de toda la región y puede seguirse en vivo a través de DSports, la señal líder en transmisiones deportivas presente en el servicio de televisión satelital de DIRECTV y en la plataforma de streaming DGO .

Una nueva ronda de partidos emocionantes para los talentos más jóvenes de las canteras de los clubes de la región comenzará este miércoles, con el partido entre Olimpia, de Paraguay, y el poderoso Palmeiras, de Brasil. Luego, Sporting Cristal jugará su segundo partido con la Universidad Católica de Ecuador.

El jueves 12 será el turno de Nacional, que enfrentará a las 19:00 horas al local Liga de Quito. El equipo uruguayo quiere recuperarse tras el mal debut dado por la derrota 0-2 ante Santiago Wanderers de Chile el lunes pasado.

La fase se Grupos se disputará hasta el 15 de marzo y la final será el domingo 22 en el Estadio Banco Guayaquil.

Los interesados en adquirir DGO deben acceder a la web oficial http://www.directvgo.com/ donde encuentran las distintas opciones de planes, desde el básico hasta el full, con detalles de costos y servicios.