Motorola Solutions presentó en Uruguay Wave PTX, una plataforma que transforma las comunicaciones empresariales

La forma en que las empresas se comunican está cambiando. La necesidad de coordinar equipos distribuidos, responder en tiempo real y mantener el contacto permanente entre colaboradores impulsó el desarrollo de tecnologías que van más allá de las radios tradicionales. En ese contexto, Motorola Solutions presentó oficialmente en Uruguay Wave PTX, una solución de comunicaciones de banda ancha que integra radios, smartphones y otros dispositivos en una única red, sin necesidad de desplegar infraestructura propia.

La tecnología ya está disponible en el país a través de InterWins, distribuidor oficial y servicio técnico de Motorola Solutions en Uruguay, y representa un nuevo paso en la expansión regional de una propuesta que ya opera en distintos mercados de América y otras partes del mundo.

"Wave PTX no es solamente un nuevo producto; es una solución que amplía nuestro ecosistema de comunicaciones y permite integrar distintas tecnologías para responder a las necesidades actuales de las organizaciones", explicó Hernando Alfonso, líder regional de Estrategia y Desarrollo de Nuevos Negocios para Motorola Solutions Latinoamérica y Caribe.

Durante la presentación, Alfonso destacó que Motorola Solutions lleva cerca de un siglo desarrollando tecnologías de comunicación y que el propósito de la compañía es acompañar a personas y organizaciones «en los momentos que importan», ofreciendo herramientas para transmitir información crítica de forma inmediata y confiable.

Hernando Alfonso, líder regional de estrategia y desarrollo de Motorola Solutions Latinoamérica y Caribe.

Wave PTX funciona íntegramente en la nube y utiliza redes celulares, Wi-Fi o internet satelital para mantener conectados a los equipos de trabajo. Esto permite comunicarse desde prácticamente cualquier lugar y combinar, cuando sea necesario, la infraestructura de radio tradicional con las nuevas tecnologías de banda ancha.

"Lo más importante es que no hace falta instalar una infraestructura propia. La plataforma aprovecha las redes disponibles y permite comunicarse prácticamente desde cualquier lugar", señaló Diego Fernández, regional manager para Brasil, Argentina y Uruguay de Broadband Solutions Wave PTX.

Uno de los diferenciales es su interoperabilidad. Empresas que ya cuentan con sistemas Motorola MotoTRBO pueden ampliar su cobertura sumando dispositivos Wave PTX sin reemplazar la infraestructura existente. Al mismo tiempo, aquellas que aún no disponen de un sistema profesional pueden comenzar directamente con esta tecnología y escalarla a medida de sus necesidades.

La propuesta está orientada a organizaciones donde la comunicación inmediata resulta clave para la operación diaria, como empresas de seguridad privada, servicios de emergencia, ambulancias, industrias, transporte de valores, puertos, minería y la organización de eventos masivos.

Además de las comunicaciones de voz, incorpora herramientas para administrar usuarios, grupos de conversación y permisos desde una plataforma centralizada. También ofrece geolocalización de equipos, botón de emergencia, alertas para trabajadores solitarios, transmisión de video en vivo, mensajería y comunicaciones cifradas de extremo a extremo, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el control operativo.

Durante el evento, Motorola Solutions destacó que Wave PTX ya fue implementada en distintos países de la región y cuenta con aplicaciones en organismos de emergencia, empresas de transporte y operaciones petroleras y mineras, además de haber sido utilizada en grandes eventos internacionales. Esa experiencia fue uno de los factores que impulsó ahora su llegada al mercado uruguayo.

Con este lanzamiento, Uruguay se incorpora a la red de países donde Wave PTX está disponible oficialmente. De la mano del respaldo tecnológico de Motorola Solutions y el soporte local de InterWins, las empresas podrán probar la solución en sus propias operaciones antes de implementarla de forma definitiva, comprobando cómo una comunicación más integrada puede traducirse en procesos más ágiles, mejor coordinación y mayores niveles de seguridad.

