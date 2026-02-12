Mosca presentó su propuesta para la vuelta a clases 2026 con nuevas colecciones y beneficios

Con el inicio del año lectivo 2026, la empresa uruguaya Mosca lanzó su campaña de vuelta a clases y presentó una renovada oferta de productos escolares, junto con servicios orientados a facilitar la compra de materiales por parte de las familias.

La marca, que cuenta con 27 locales en todo el país y tienda online, desarrolló su propuesta bajo el lema “En la vuelta a clases, volvemos todos”, con una campaña que busca acompañar a estudiantes, docentes e instituciones educativas en el comienzo del año.

La oferta incluye artículos de papelería, mochilas, materiales artísticos, productos para merienda e hidratación, además de libros de texto en español e inglés. A las marcas tradicionales del rubro, como Faber-Castell y Acrilex, se suman líneas propias como Tabaré, Caballito, Neox, Royal y Da Vinci, con productos orientados al uso escolar y creativo.

Entre las novedades se encuentra la nueva colección de cuadernolas Caballito, que incorpora más de 80 diseños. También se presentó la línea Da Vinci Kids, con materiales artísticos pensados para el público infantil, como pinturas de dedo, témperas y crayones ergonómicos.

En el segmento de accesorios, la línea Río —enfocada en hidratación y merienda— sumó nuevos colores y mantiene productos libres de BPA. Por su parte, la marca de mochilas Moorbags amplió su propuesta con luncheras y totebags, que se agregan a su línea de mochilas, valijas y accesorios.

Mosca también ofrecerá productos con licencias infantiles y juveniles como Lilo & Stitch, Spidey, Margarita, Princesas Disney, PlayStation, así como las Guerreras K-Pop, Zootopia 2, Frozen, La Granja de Zenón, Gabby’s Dollhouse, Paw Patrol, Bluey, Mario Bros y Pokémon.

Compra de listas escolares online

A través de su tienda digital, mosca.com.uy, la empresa permite comprar listas de materiales escolares ya armadas según los requerimientos de cada institución. Actualmente hay listas disponibles de más de 100 centros educativos de Uruguay.

El sistema permite seleccionar la institución y el nivel, modificar los productos si es necesario y completar la compra online. Los clientes pueden optar por envío a domicilio, retiro en tiendas Mosca o en puntos de pick up de UES.

En el rubro libros de texto, la compañía informó que trabaja con editoriales sugeridas por los colegios, tanto para materiales en inglés como en español.

Descuentos y programa de fidelidad

Durante febrero y hasta el 1º de marzo, Mosca ofrecerá hasta 25% de descuento con tarjetas de crédito y débito Itaú en todos sus productos. Además, las listas escolares publicadas en su sitio web contarán con un 10% de descuento con todos los medios de pago.

La empresa también impulsa su programa de fidelidad HOY Club de Beneficios, que permite utilizar puntos acumulados como forma de pago (1 punto equivale a $1) y acceder a promociones y beneficios adicionales.