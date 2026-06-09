More Botavara: el proyecto de Carrasco Este con una propuesta única en la zona

En un mercado donde las mejores vistas suelen estar reservadas para determinadas orientaciones o pisos altos, More Botavara propone algo diferente: el 100% de sus apartamentos fue diseñado para disfrutar de vistas abiertas hacia los lagos Calcagno y Pesquero. Este diferencial convierte al desarrollo en la propuesta residencial más singular de Carrasco Este.

Diseñado por Carlos Ott en asociación con Carlos Ponce de León, el proyecto se implanta estratégicamente sobre la zona de los lagos para integrar el paisaje a la experiencia cotidiana de quienes vivirán allí. Cada unidad incorpora amplias terrazas y parrillero de uso exclusivo, potenciando la conexión entre los espacios interiores y el entorno natural.

More Botavara avanza con obra iniciada en los lagos de Carrasco Este.

La propuesta residencial se complementa con un conjunto de amenities orientados a un estilo de vida vinculado al agua y al aire libre. More Botavara contará con piscina exterior climatizada, piscina interior, gimnasio, barbacoas, playroom, muelle y guardería náutica, completando las mejores vistas de la zona.

Ubicado en uno de los sectores con mayor crecimiento de Ciudad de la Costa, el desarrollo permite acceder en pocos minutos a Carrasco, al Aeropuerto Internacional y a los principales servicios de la zona. La consolidación del entorno y la creciente valorización del área han convertido a Carrasco Este en uno de los focos de mayor interés para quienes buscan vivienda o inversión inmobiliaria.

A estos atributos se suman los beneficios de la Ley de Vivienda Promovida, que otorga importantes exoneraciones fiscales para compradores e inversores, fortaleciendo aún más el atractivo del proyecto como alternativa de inversión.

Con obra ya iniciada y más del 50% de su primera torre comercializada, More Botavara se consolida como la mejor propuesta residencial de la zona. El proyecto es desarrollado por Altius Group junto al respaldo de Peninsula Investments Group. Todo esto es garantía de trayectoria, proyectos terminados y entregados