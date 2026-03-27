Mobility y Landking impulsan el crecimiento de los camiones eléctricos en Uruguay

El avance de la movilidad eléctrica en Uruguay empieza a reflejarse en un cambio concreto para las empresas, el costo del transporte. En un país donde este rubro históricamente ha tenido un peso elevado en la estructura operativa, la electrificación comienza a modificar esa ecuación, especialmente en el segmento comercial, que da sus primeros pasos pero ya muestra señales de crecimiento.

Para Sebastián Rodríguez, gerente comercial de Mobility, empresa especializada en soluciones de movilidad eléctrica para flotas, el fenómeno responde a una combinación de factores económicos, tecnológicos y de políticas públicas. «El transporte históricamente ha sido muy caro y ocupa un porcentaje demasiado alto en la matriz de costos de las empresas», afirmó, y señaló que el vehículo eléctrico «tiene un impacto totalmente positivo en ese aspecto».

El ejecutivo también destacó el rol de las políticas públicas y la infraestructura como habilitadores del crecimiento. Según explicó, los beneficios fiscales y la inversión anticipada en redes de carga fueron determinantes, junto con características propias del país como las distancias y el costo de los combustibles. A esto se suma una oferta cada vez más amplia, en gran medida impulsada por fabricantes chinos que han logrado fortalecer su presencia en el mercado local.

Demanda en alza

Si bien el segmento de vehículos livianos atraviesa una etapa de adopción más avanzada, en el caso de los camiones eléctricos el desarrollo es más reciente, aunque con una dinámica creciente. «El mercado de camiones eléctricos prácticamente se duplicó de 2024 a 2025», señaló Rodríguez.

Desde la experiencia de la empresa, la demanda muestra signos de consolidación. «A fines de febrero de 2026 ya teníamos pre vendida la misma cantidad de camiones que habíamos vendido en todo 2025», agregó. Para el ejecutivo, uno de los factores clave detrás de este crecimiento es la validación operativa, ya que las experiencias positivas de las primeras empresas que adoptaron esta tecnología generan confianza y aceleran nuevas decisiones de inversión.

Un camión 100% eléctrico, destacado en capacidad, autonomía y garantía

Claves del liderazgo

Es en este marco que la empresa destaca el posicionamiento alcanzado por la marca Landking en el segmento de camiones eléctricos en Uruguay. Según datos de Autodata, fue la más vendida en el país en 2025. Rodríguez sintetiza este resultado en cuatro factores: «Especialización, experiencia, oferta y vocación de servicio».

La compañía, creada en 2018 dentro del Grupo Novelli, se enfocó desde sus inicios en soluciones de movilidad eléctrica para flotas, combinando conocimiento técnico con trayectoria en gestión automotriz. A esto se suma una propuesta de producto amplia, respaldada por una marca internacional con fuerte inversión en desarrollo y presencia global.

Sin embargo, el diferencial central está en el enfoque integral del negocio. «No nos limitamos a vender un producto, generamos un ecosistema completo para garantizar una transición sin fricciones hacia esta nueva tecnología», explicó. Ese modelo incluye infraestructura de carga, servicios técnicos, monitoreo y soluciones diseñadas para asegurar la continuidad operativa de los vehículos.

Eficiencia operativa

Para las empresas de logística, distribución y alimentos, entre otros rubros, la electrificación de sus flotas implica una transformación que va más allá del ahorro en combustible. Según Rodríguez, el impacto se extiende a la eficiencia operativa y la previsibilidad de costos. «Permite repostar cuando el camión no está operativo, ahorrando anualmente cientos de kilómetros y horas de trabajo no productivas», señaló. A su vez, los menores requerimientos de mantenimiento y la estabilidad del costo de la energía contribuyen a optimizar la operación y reducen la necesidad de control asociado al consumo de combustible.

El ejecutivo también destacó mejoras en las condiciones de trabajo: «El camión eléctrico ofrece condiciones más confortables y menos exigentes para los choferes», lo que incide en la calidad de vida de los equipos.

Mirando hacia adelante

De cara a los próximos años, la estrategia de Mobility apunta a reafirmar su posicionamiento acompañando el crecimiento del mercado. Uno de los ejes centrales es el desarrollo de infraestructura, con la expansión y modernización de su red de carga Mobility Recharge.

Cargadores de última generación de Mobility

«Estamos renovando los antiguos cargadores por equipos de última generación, más potentes y con mejores prestaciones», explicó Rodríguez. Además, la empresa prevé sumar nuevos puntos en Montevideo y expandirse hacia Colonia y Paysandú, adaptando la infraestructura a las necesidades específicas del transporte de mayor porte.

En paralelo, avanza en la apertura de nuevas operaciones y servicios. En el corto plazo, inaugurará una sucursal en Paysandú para fortalecer su presencia en el interior del país, mientras que para el tercer trimestre de 2026 proyecta la inauguración del Landking Center, un centro especializado para camiones eléctricos, que contará con mantenimiento express, diagnóstico computarizado y cargadores de alta potencia. «Es un proyecto que fortalece la presencia de Landking en el país y reafirma el compromiso de respaldo que tenemos con las empresas», concluyó el gerente.